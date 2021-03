La salud mental es una deuda que el Estado aún mantiene con los niños del Sename al no destinar recursos para sus tratamientos. Sí, porque muchos jóvenes requieren de procedimientos con especialistas para aliviar el daño psicológico acumulado por el encierro, adicciones a las drogas o traumas familiares del pasado.

En los últimos 15 años, el pocentaje del presupuesto total del sistema público de salud, destinado a la salud mental, promedió un 2%, muy por debajo de las expectativas de alcanzar un 5%, que era la meta a alcanzar en el Plan de Salud Mental y Psiquiatría. Y, claramente, las atenciones no llegaron a tiempo para quienes más las necesitaban..

Prueba de ello es lo ocurrido el pasado 22 de marzo, a las 20.50 horas, al interior de la Residencia Familiar Carlos Antúnez, ubicada en la comuna de Providencia, perteneciente al Sename, donde se produjo un incidente que fue captado por un vecino del sector y, posteriormente, viralizado en redes sociales.

¿Qué pasó esa jornada en el hogar del Sename en Providencia? EL DÍNAMO reconstruyó en base a testimonios de trabajadores y vecinos el incidente que dejó sin palabras a todo un país.

“C” es un joven de 13 años, fanático del skateboard. Gente que lo conoce asegura que tiene buena llegada con las personas y también con el dueño de un local de ese rubro, en el mismo sector de Providencia De hecho, tiempo atrás el emprendedor le regaló una patineta.

Sin embargo, la tarde del lunes estaba molesto por no tener permiso para ir a ese lugar tras portarse mal. Si bien el castigo lo aceptó, se descompensó entrando la noche al ver que uno de los jóvenes, que sí fue, llegó con un skate nuevo.

Producto de este hecho, el menor se subió a la techumbre del inmueble y, a diferencia de otras veces cuando bromeaba que se iba a pasar a la embajada de China (terreno contiguo en la parte trasera del hogar), esta vez empezó a lanzar piedras y otros objetos a ese lugar.

De inmediato, los educadores del Sename activaron su protocolo, en el que solicitan a personal del SAMU para su contención. Y para que estos vayan, tiene haber presencia de Carabineros. Ese día, sólo personal uniformado llegó al recinto.

“Al parecer no hay una coordinación entre Carabineros y el personal de salud, pues llegan carabineros y no llega el personal de salud. No llegó nunca”, aseguró Lorena Bruna, jueza coordinadora del Centro de Medidas Cautelares de Santiago.

Luego de ver a personal policial al interior del recinto, ubicado en Carlos Antúnez 2048, “C” optó por bajar del tejado. En ese momento, ocurrió el incidente que fue grabado por los vecinos, donde se escuchan sus gritos y exclamaciones de dolor.

¿Y qué ocurrió? El menor se ofuscó al ver al uniformado, lo empezó a insultar, escupir y le quitó una radio. Por ese motivo, el efectivo policial tomó al joven de un brazo y lo redujo. El adolescente, con la otra extremidad, empezó a golpear el artefacto para destruirlo.

Posteriormente, intentó quitarle un reloj al carabinero hasta que uno de los cuidadores hace “contención emocional” para calmarlo.

Dicho forcejeo duró alrededor de tres minutos hasta que uno de los trabajadores que estaba tratando de contenerlo lo convenció de entregar la radio.

Veinte minutos después, el menor se fue a dormir.

Los vecinos

Las imágenes viralizadas causaron gran impacto en los vecinos del sector, ya que muchos empatizan con las necesidades de los menores y les brindan ayuda. Por ejemplo, hay niñas de este hogar, provenientes de los Cread Galvarino (donde murió Lissette Villa) y Pudahuel, que van a clases de coro a la Escuela de Artes Vocales, de Myriam Hernández.

Otros, en tanto, de una residencia ubicada en Bilbao, comparten actividades comunitarias con la actriz Begoña Basauri y vecinos del sector

Por ese motivo, la noche del martes varios llegaron a protestar a las afueras del recinto del Sename en Providencia. Sin embargo, este hecho les produjo malestar e incomodidad a los niños.

¿Un ejemplo? La habitación de un menor, que padece ceguera, da a la calle y oía los gritos y golpes al portón, por lo que se desesperó y asustó.

Y por conocer la situación en la que se encuentran los niños, Jennifer Espinoza, madre de Nicholas, menor con TEA residente en ese hogar, solicitó públicamente a la gente que no se manifestaran en el lugar.

“Pedí que no se manifestaran en el lugar, porque se podía descompensar. Esa es mi preocupación (…) Mi tío lo fue a ver ayer y él le manifestó que le molestaban algunas peleas”, comentó la madre del menor.

Producto de estos hechos, los directivos de Residencia Familiar Carlos Antúnez llevaron de paseo a los niños durante la jornada de ayer para evitarles enfrentar una situación que no entienden, como la ocurrida la noche del martes.

Caso Sename apuró al Congreso

Lo ocurrido la noche del lunes en el hogar del Sename en Providencia escaló hasta el Congreso y ayer fue despachado desde la Comisión de la Familia el proyecto de ley sobre el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, ingresado el 24 de septiembre de 2015, para ser votado esta jornada.

“Cambiar el nombre a la institución no basta si no hay transformación estructural, cambio en la forma de financiamiento porque de lo contrario las modificaciones son cosmetológicas y todo sigue igual. Lo he dicho en todos los tonos y cada vez que hemos tratado este tema”, dijo la diputada Érika Olivera.

Y concluyó: “Por eso urge la aprobación de la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, proyecto que fue despachado este miércoles de la Comisión de la Familia y que será visto este jueves en sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados”.

