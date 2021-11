Los conductores del noticiero LN+ de la televisión argentina tuvieron duras palabras contra el embajador trasandino en Chile, Rafael Bielsa, por sus críticas hacia José Antonio Kast del Partido Republicano.

Los periodistas Pablo Rossi y Eduardo Feinmann calificaron de “mamarracho” al diplomático por las desafortunadas declaraciones que hizo sobre el candidato presidencial, a quien trató de “antiargentino” y “xenófobo”.

“¿Hace falta escuchar a un mamarracho como este?”, se preguntó Feinmann, mientras que Rossi sostuvo que “no podés tener un embajador que obligue al gobierno a decir: No, son declaraciones por su cuenta“.

“No, es el representante del presidente en otro país”, agregó Feinmann.

Rossi sostuvo que “como estos son todos embajadores políticos, no de carrera… Imagínate que si el canciller es el señor (Santiago) Cafiero, imagínate su trayectoria, con lo que conoce del tema. O el anterior, Felipe Solá. La política exterior de la Argentina es esto”.

Su compañero, en tanto, manifestó que no sabía “cómo este señor todavía no renunció. Estoy seguro que no va a renunciar. No entiendo cómo el Presidente a esta hora no le ha pedido la renuncia”.

Sobre lo ocurrido con el embajador Bielsa, Rossi sostuvo que una autoridad como ésta “que se mete en la campaña electoral, a opinar sobre los candidatos de un país en el que nos está representando es un mamarracho”. Aún así, indicó que “el problema es Fernández, que lo sostiene”.

“Se tiene que callar la boca. (Kast) Fue el más votado. Punto. Punto. Cállate la boca”, concluyó Feinmann.

Por su parte, la Cancillería de Chile rechazó la “intromisión inaceptable” del embajador Bielsa y el Gobierno de Alberto Fernández señaló que las declaraciones el diplomático “fueron a título personal”.

/psg