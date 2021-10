Algunas personas lloran viendo una película, mientras que otras solo lloran en momentos muy tristes o felices. A veces, incluso lloramos sin razón aparente. Pero, ¿alguna vez has pensado cuál es la razón detrás de esta experiencia? ¿Por qué algunas personas lloran más que otras? Por si no lo sabes, lloramos tres tipos diferentes de lágrimas. Cada una tiene su propio trabajo y fluye de sus conductos lagrimales por una razón diferente.

Algunas personas son más propensas a llorar que otras. Para empezar, las mujeres lloran un 60% más que los hombres y los expertos no saben exactamente por qué. Los estudios demuestran que las personas con vínculos seguros en las relaciones se sienten más cómodas mostrando emociones. Pueden llorar más en entornos normales y saludables, mientras que aquellos con vínculos inseguros en las relaciones pueden llorar en momentos inapropiados. Todo esto nos demuestra que algo tan simple como llorar es un verdadero misterio médico. ¿Pero qué ocurriría si en vez de lágrimas una persona llorara piedras? Esto es lo que ha ocurrido en una ciudad india.

Llorando piedras

Los médicos están realmente sorprendidos con el caso de una adolescente que llora piedras en un ojo. La niña de 15 años de la ciudad Kannauj, Uttar Pradesh, en el norte de la India, se ha convertido en el centro de un extraño misterio, y los médicos afirman que su aflicción no es médicamente posible.

Durante casi dos meses, los miembros de su familia afirman que le han salido entre 10 y 15 piedras del ojo izquierdo. En un video, que fue grabado en el pueblo de Gadiya Balidaspur, se puede ver un bulto en la parte superior izquierda de su párpado. La mano de otra persona parece masajearlo hasta que cae lo que parece ser una piedra de su ojo. Más tarde, otro objeto parecido a una roca cae de su párpado, esta vez proveniente del lado superior derecho. Cae cerca de su conducto lagrimal antes de volver a caer, con una mujer sujetándolo con en su propio vestido.

Luego, la niña sostiene la piedra en su mano, antes de mostrar varias rocas, todas las cuales supuestamente provienen de su globo ocular. La familia ha consultado a médicos, todos los cuales insisten en que no es médicamente posible. Sin embargo, no es el único caso. En 2014, Mail Online informó sobre el caso de Saadiya Saleh, de 12 años, de Yemen, que padecía una afección similar. Los médicos dijeron que aún no podían dar una explicación de tal fenómeno ya que la niña no padecía ninguna enfermedad conocida.

Debido a la falta de explicación médica, el caso provocó el pánico en las áreas rurales donde asumieron que la niña debía estar poseída o era víctima de brujería. Un video subido por el canal de televisión Azal de Yemen mostró que los médicos reunieron una pequeña caja llena de piedras que se le habían caído de los ojos.

Pero estos no son los únicos casos. En 2016, una mujer en China se quejó de que la comunidad médica de su país no había podido diagnosticar o curar su llanto de piedra durante siete años. En 2019, una mujer de 22 años en Armenia afirmó que lloraba 50 cristales al día. Todo comenzó en marzo de 1996. La joven estaba en la escuela cuando sintió algo extraño en su ojo izquierdo, un fragmento de cristal, que, comprensiblemente, la preocupó. De regreso a casa, le contó a su familia lo que había sucedido y, mientras lo hacía, apareció un segundo fragmento de cristal en su ojo. Su padre la llevó a un famoso oftalmólogo.

La joven permaneció en su clínica durante dos semanas, y los cristales seguían saliendo de su ojo mientras lloraba. El doctor certificó que los fragmentos de los ojos de la niña eran cristales reales y dijo que no tenía una explicación científica del fenómeno. Pensó que sólo podía entenderse como un acto divino.

También está el caso de Hasnah Mohamed Meselmani. En 1997, la niña libanesa de 12 años fue grabada llorando cristales. Aunque fue examinada durante dos semanas en una clínica oftalmológica, no encontraron ninguna razón para la afección. Sin embargo, se informó que la condición se detuvo después de unos meses. Ahora bien, algunos sugieren que todos estos casos, incluido la niña de 15 años de la India, son simples engaños.

