El rover Perseverance de la NASA ha estado recorriendo Marte desde su llegada. Aterrizó con éxito a fines de febrero y durante el mes de marzo simplemente ha estado probando sus diversos sistemas y asegurándose de que todo estuviera en funcionamiento después de su largo viaje desde la Tierra. Ahora, mientras el rover espera pacientemente a que el diminuto helicóptero de Marte, Ingenuity, realice sus primeros vuelos, el equipo científico está utilizando Perseverance para observar las rocas en las zonas cercanas. Sin embargo, un misterioso objeto de color azul, similar a una roca, ha llamado la atención de Perseverance, y la NASA dice que sus científicos no saben lo que es.

El extraño objeto en Marte

En un nuevo tuit publicado por la cuenta oficial de Perseverance en Twitter, el “rover” (hablando en primera persona) revela que disparó a la roca con un láser y todavía está tratando de aprender más sobre lo que es. Lo que parece ser una roca en sí es bastante enigmática en apariencia, con grandes agujeros repartidos una superficie lisa. ¿Qué es y de dónde procede? Tu opinión puede ser tan buena como la de la NASA.

En la foto, que es increíblemente clara gracias a las cámaras de alta resolución integradas en Perseverance, podemos ver la roca en el suelo marciano. La tierra marciana que se puede ver en la foto varía en color desde un marrón oscuro pálido a un bronceado claro, con rocas más pequeñas esparcidas alrededor del objeto más grande. Los agujeros de la roca están cubiertos de polvo que se esparce sobre la superficie del planeta durante todo el año, pero nada de esto ayuda a explicar sus orígenes.

“Mientras el helicóptero se está preparando, no puedo evitar mirar las rocas cercanas”, se lee en el tuit. “Este extraño tiene a mi equipo científico intercambiando muchas hipótesis. Mide aproximadamente 15 cm de largo. Si miras de cerca, es posible que veas la fila de marcas de láser donde lo hice para obtener más información”.

