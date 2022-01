En conversación con los medios extranjeros, el Presidente Sebastián Piñera, recordó que le tocó una oposición “muy obstruccionista” en algunas materias, asegurándole al Presidente electo, Gabriel Boric, que en su caso, “seremos una oposición firme, pero constructiva”.

Ante las consultas de los medios internacionales, Piñera comentó ayer que “el legado cuando se haga con objetividad y justicia sea que este Gobierno no escatimó ningún esfuerzo, entregamos lo mejor de nosotros mismos para proteger dos cosas fundamentales: la vida y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas”.

“La oposición sabrá cuánto de esto se hizo gracias a ella y a pesar de ella, porque por ejemplo, en algunas materias yo siento que hubo una oposición muy obstruccionista y yo le puedo asegurar al futuro Presidente que cuando a nosotros nos toque estar en la oposición, vamos a ser una oposición firme, pero constructiva”, sostuvo.

En relación al rol que él espera tener en esa futura oposición, Piñera planteó que “hay un cambio generacional, yo creo dos características que han golpeado y cambiado a nuestra sociedad es un cambio generacional, la generación a la cual yo pertenezco, es la misma que luchó por recuperar la democracia en la década de los 80′, en la misma que condujo la transición, los famosos 30 años, que fueron muy vilipendiados, durante esos 30 años hubo seis gobiernos, cuatro de centroizquierda, dos de centroderecha que me tocó a mi organizar (…) Fueron años fecundos y me sorprende que quienes fueron los principales protagonistas de esos 30 años no lo defendieron, estoy pensando, por ejemplo, en los Presidentes que les tocó encabezar cuatro de los seis gobiernos”.

Con ello, planteó que “yo creo que ahora vienen cambios y siempre los cambios tienen que ser para mejor, esta idea de refundar todo, de la aplanadora que se iba a pasar por encima, destruir el sistema, creo que ese es un tremendo error. Por eso, yo espero que se hagan los cambios que el país necesita, pero no cambiarlo todo por cambiar. Lo que Chile necesita son reformas con diálogo, con colaboración, con acuerdos, no revoluciones que terminan siempre muy mal”.

Respecto a su percepción del Presidente electo, Piñera dijo tener una buena opinión de él, afirmando que “creo que es una buena persona, que tiene un sentido republicano, creo que tiene buenas intenciones, sí tengo muchas diferencias con él, creo que el programa de gobierno que planteó durante la primera vuelta electoral, creo que es un programa de gobierno que no ha resultado o mejor dicho ha fracasado en el mundo entero. Pero en la segunda vuelta él moderó, cambió y ha mostrado un rostro distinto, yo espero que el camino que él siga sea el de dialogar, buscar acuerdos y no pretender imponer un programa que yo creo que no es el que Chile necesita”.

Vacunas para cuarta y quinta dosis

Respecto a la pandemia, Piñera comentó que conversó el tema con Boric y que “entre otras cosas le vamos a dejar aseguradas la provisión de vacunas para el año 2022 y no es lo único, porque hay muchas otras situaciones problemáticas como el tema de la sequía donde hemos pensando no solamente en nuestro gobierno, sino en el que viene”.

Y agregó que en materia de vacunas, “la cuarta dosis ya está aquí, y va a empezar en los próximos días, pero estamos pensando que si se requiere una quinta dosis va a estar también asegurada. Por lo tanto, yo le dije al Presidente que al menos en materia de vacunas va a tener un primer año más tranquilo, que el que hemos tenido nosotros”.

