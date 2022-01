El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió este lunes a la agenda de seguridad impulsada por La Moneda en medio de los últimos hechos de violencia que ha afectado al país, así atribuyó la demora en algunos proyectos de ley a que “nos hemos encontrado con posiciones ideológicas muy contrarias a ellos”.

Consultado por la carta que entregarán hoy un grupo de alcaldes, emplazando al Gobierno a tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país, el titular de la Segegob comentó a Radio ADN que “durante este tiempo lo que se vio en la medida en que había altas tasas de contagio de covid, había menor menos cantidad de delitos o menor hogares victimizados, pero habían sido delitos más violentos (…) por tanto, esos delitos tenían que ver con homicidios, delitos de sangre, junto con algunos otros”.

Por ello, recordó que han insistido con distintos proyectos de ley “de manera de poder perseguir de mejor forma esos mismos delitos, y a veces nos hemos encontrado con unas posiciones ideológicas muy contrarias a ellos. Por ejemplo, la modernización de las policías no ha podido ser aprobada y muchas otras se demoraron mucho rato. Recordemos que el robo de madera se votó en contra en el Senado, se dijo que ‘era una manera de perseguir solamente a algunos,’ es absolutamente absurdo o la ley que persigue el narcotráfico y el crimen organizado”.

“Compartimos plenamente la importancia de la seguridad, que bueno que los alcaldes estén preocupados de esa materia como un punto central. Creo que perjudicó durante una buena cantidad de tiempo el hecho de legitimar la violencia por parte de algunos hacia Carabineros, como restándole todo tipo de valor y al mismo tiempo de idoneidad para perseguir el delito y hoy ya estamos en otro tipo de situación. Para nosotros es muy importante la seguridad pública así que vamos a estar trabajando muy firme en eso”, sostuvo.

Con ello, Bellolio afirmó que “hay una parte de una izquierda muy radicalizada que está en contra de aprobar cualquier cosa que tenga que ver con Carabineros y lo hemos visto durante estos años. Hay otra parte que justifica la violencia, los saqueos, el incendio, el intento de asesinar a dos carabineras con una bomba molotov el año 2019 y después que esos mismos decían el 2021 no se justificaba, pero el 2019 sí. No veo cómo puede haber una consecuencia lógica entre uno u otro, es lo que algunos llaman esa violencia estratégica, por supuesto, algunos se sienten amparados frente a aquello”.

Junto a esto, el ministro también recordó que “tanto Carabineros como la PDI, han perdido parte de la evaluación ciudadana que permite hacer el uso legítimo de la fuerza y eso también es algo que se necesitaba recuperar. De ahí que pueden haber algunos proyectos de ley que pueden no parecer tan sexys, pero que son súper importantes como esa modernización de policías, es decir, que se controle el orden público y que se persiga a los delitos, siempre en el marco de la ley y siempre con respeto a los Derechos Humanos”.

“Y también algunos delitos específicos como Juan Barrios, el robo de madera y medidas para el narcotráfico, como la persecución del crimen organizado o el control de armas que a veces se demoran mucho en el Parlamento. Está bien, no estamos pidiendo que no sean bien discutidos, sino que no sean bloqueados de manera que esto sea una respuesta compartida”, puntualizó.

