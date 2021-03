La Unión Demócrata Independiente (UDI) oficializó, este viernes, la invitación al ex ministro de Sebastián Piñera y precandidato presidencial, Sebastián Sichel, para que sea parte de las primarias de la derecha. El ex secretario de Estado había emplazado a los partidos de Chile Vamos para que tuvieran este gesto con él.

La senadora de la UDI y ex presidenta del partido Jacqueline Van Rysselberghe aseguró que la comisión política del partido ya tomó la decisión de incluir a Sichel en las primarias de Chile Vamos y emplazó a Renovación Nacional (RN) y Evópoli a aceptar esta propuesta.

“La comisión política de la UDI, hace un par de semanas, acordó generar una invitación formal a Sebastián Sichel para que participe en las primarias de Chile Vamos. Nosotros creemos que es súper importante que las primarias de Chile Vamos agrupen a toda la centro derecha, por eso esperamos que esta invitación que la UDI ya suscribió, sea respaldada por el resto de los partidos de nuestro sector”, dijo la senadora.

El presidente del conglomerado en tanto, dijo que promovería con los otros partidos integrantes del pacto, la inclusión del ex ministro.

“Yo no tengo ninguna duda que la invitación a Sebastián Sichel se le tiene que hacer. Voy a promoverlo entre los otros presidentes de partidos. Obviamente que él tiene que sentirse invitado y si es necesaria una carta se le va a hacer llegar”, explicó.

En entrevista con T13, Sichel criticó a los partidos de Chile Vamos por no incluirlo en sus programas, lo que lo dejaba fuera de campañas políticas.

“Me parece ridícula esta situación y entiendo que muchos la encuentren ridícula, pero varios de los partidos nominaron a sus candidatos en enero, en consejo, lo proclamaron y son candidatos presidenciales. Y por lo tanto participan en la franja, viajan con permisos, rompiendo las cuarentenas, cosa que yo no haría, pero sobre todo saben que el 4 de julio van a competir en una primaria”, argumentó Sichel.

“Yo necesito, que es lo raro de los independientes, un permiso de ellos para participar. Dicen en los micrófonos ‘sí por supuesto, ningún problema’, pero no hacen el acto formal para invitarnos. Son las instituciones las que te invitan, no la declaración de otro candidato, no una persona que iba pasando por ahí, no un militante de un partido, sino que son acuerdos formales de las instituciones los que te permiten participar”, añadió.

