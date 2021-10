El uso de un arma nuclear para impactar y desintegrar un asteroide que se dirija hacia la Tierra puede ser “una estrategia muy efectiva de defensa planetaria”, sugiere un reciente estudio publicado en la revista Acta Astronautica.

Investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en California, señalaron en un comunicado que el método más usual para evitar el impacto de un asteroide es desviarlo. “Sin embargo, si el tiempo de alerta es demasiado corto para organizar una desviación exitosa, otra opción es juntar mucha energía contra el asteroide para romperlo en numerosos fragmentos bien dispersos”, explican.

