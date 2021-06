Con un total de 4.241 vehículos devueltos a nivel nacional por no contar con la documentación que justificara el desplazamiento interregional de sus ocupantes -2.746 de ellos en la Región Metropolitana- cerró Carabineros de Chile el balance de tránsito del fin de semana largo.

Así lo informó el Director Nacional de Orden y Seguridad, General Inspector Esteban Díaz Urbina, este martes, en la tradicional entrega pública de la labor operativa de la policía uniformada.

De los cerca de 145 mil vehículos que salieron de la Región Metropolitana, 71.918 fueron controlados y fiscalizados a nivel nacional, y se cursaron 1.795 infracciones: 1.548 por no respetar el límite de velocidad, 196 por no usar cinturón de seguridad y 51 por no utilizar sistemas de retención para niños. También se realizaron 2.890 alcotest que detectaron a 103 conductores en estado de ebriedad y 16 bajo la influencia del alcohol; y 63 narcotest, con 22 conductores con resultado positivo.

El alto oficial precisó que “2.206 carabineros se desplegaron en todo el país en este servicio extraordinario que no solo buscaba fiscalizar las medidas sanitarias, sino también velar por la seguridad en los desplazamientos. Así como lamentamos que tanta gente siga intentado trasladarse a otras regiones sin necesidad ni justificación, debemos informar que se registraron 545 accidentes, con un triste saldo de 360 lesionados y 16 fallecidos”.

Además, Carabineros se desplegó en 34 cordones sanitarios, 115 aduanas, 33 controles en terminales de buses, 216 servicios conjuntos con personal de las Fuerzas Armadas y 369 puntos dinámicos de fiscalización.

Más de 200 detenidos en fiestas clandestinas

El alto oficial informó, además, que del 25 al 28 de junio, Carabineros intervino en 18 fiestas clandestinas -ocho de ellas en la Región Metropolitana-, que dejaron 237 detenidos a nivel nacional (74 en la capital).

“Dentro de las comunas en regiones donde se registra la mayor cantidad de estos eventos, figura Calama, Punta Arenas y Quillota. En la Región Metropolitana, figura Santiago, Las Condes y Recoleta dentro de las tres principales”, indicó Díaz. En cuanto a las edades que predominan en la participación de estas fiestas, se trata de jóvenes entre 20 y 24 años, algunos “han sido entre tres y cinco veces detenidos por estas causas”, dijo el alto oficial.

En total, 1.262 personas fueron aprehendidas por Delitos contra la Salud Pública -749 en la RM-, con peak de detenidos el sábado 26, con 466 casos. El 73% de los infractores eran hombres, y 99,7% mayores de edad. De hecho, el 47% de los detenidos se concentra en el rango de 18 a 30 años.

