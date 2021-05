Más de 14 millones de seguidores en Instagram tiene Daniella Chávez, modelo chilena que hace gala de su belleza en la web.

Cada día, la ex chica Playboy comparte nuevos registros en su perfil, recibiendo positivas reacciones de sus fanáticos. Mencionando que estos días, se lució en aplaudidas postales en lencería.

«Que hermoso todo 😍»; «Amazing ❤️»; «Wow!!! 👏🏼»; «Soñada ❤️»; «Woww🔥❤️❤️»; «Omg Love you too much !! Beautiful 🌷» y «Ay Dios mío, 😍🤤🔥», son algunos de los comentarios que se pueden leer en su perfil.

Cabe mencionar que Daniella Chávez es una de las chilenas con más seguidores en la red social, convirtiéndose en toda una celebridad.

