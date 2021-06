El senador Francisco Chahuán asumió esta jornada oficialmente como el nuevo presidente de Renovación Nacional (RN), en reemplazo de su par en la Cámara Alta, Rafael Prohens.

El parlamentario de la Región de Valparaíso tomó finalmente el cargo luego de que el 19 de junio pasado su lista se impusiera a la del candidato presidencial de la tienda, Mario Desbordes por más del 53% de los votos. Asestando, de esta manera, un duro golpe a las pretensiones del exministro de Defensa de llegar a La Moneda y a menos de un mes de las primarias de Chile Vamos, que se llevarán a cabo el 18 de julio y donde se medirá contra Joaquín Lavín (UDI), Sebastián Sichel (Ind.) e Ignacio Briones (Evópoli).

“Nuestra principal tarea será recuperar el alma del partido, la mística de RN, la identidad de RN, para luego reconstruir la coalición de Chile Vamos”, sostuvo Chahuán tras asumir el cargo.

En ese sentido detalló que una de sus primeras tareas como timonel será la reunión que este martes sostendrá con los otros presidentes y secretarios generales de Chile Vamos para abordar el proceso de institucionalización de la coalición de cara a las elecciones que vienen por delante.

El senador fue consultado también sobre la libertad de acción de cara a las primerias del 18 de julio. Esto ya que algunos militantes del partido han optado por respaldar a Sichel, en desmedro de la carta del partido Mario Desbordes. Por lo cual, se había pedido que se llevase a cabo un consejo general de la tienda para que se establezca la posibilidad de que se pueda apoyar a otro candidato sin ser sancionado.

“Creemos que es fundamental apurar la calificación de todas las elecciones que se realizaron ya hace bastante tiempo para poder tener el órgano que pueda representar a todos y cada uno de los militantes del partido. Esperamos que ese consejo general se haga en el menor plazo posible, porque es fundamental tener la opinión de los consejeros frente a una materia tan importante”, comenzó diciendo Chahuán.

Y agregó que “esta directiva a conducir, liderar y eso implica no tomar decisiones sin escuchar a nuestros consejeros. Por tanto, para nosotros es vital que ese consejo general se pueda desarrollar lo antes posible”.

Sin embargo, aseguró que no se iba a sancionar a quienes no apoyasen al exdiputado en los comicios del 18 de julio.

“Mario Desbordes es el candidato que ha resuelto el consejo general del partido. Nosotros nunca planteamos cambiar esa decisión. Pero sí, hemos hablado con él, porque acá no se va a obligar a ningún militante del partido para que apoye a el candidato Mario Desbordes”, aseguró Chahuán.

“Acá no es la fuerza, no es la imposición, sino que es la persuasión la forma y, por tanto, legítimamente los militantes que tomen una decisión de apoyar a un candidato distinto, se respetará y no se perseguirá a nadie”, complementó.

Por su parte, el saliente Prohens le deseó a la nueva directiva “el mejor de los éxitos y ojalá logre un clima de paz que a mi me costó mucho tenerlo y poder de esa manera unir a Renovación Nacional en todas las tareas y compromisos que tienen por delante”.

“Creo que el desafío es grande, pero ellos tienen la capacidad de poder aglutinar a todos los militantes del partido en pos de un solo camino, que es engrandecer a RN y hacer de esta coalición, que es Chile Vamos, la más confiable para la ciudadanía y el país y demostrar que somos capaces de seguir gobernando este país por cuatro años más”, cerró el ahora extimonel.

/psg