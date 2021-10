Con tres diputados de oposición y dos cercanos al oficialismo fueron sorteados a través de una tómbola para integrar la comisión encargada de revisar la acusación constitucional presentada por las bancadas de centroizquierda esta misma mañana en contra del Presidente Sebastián Piñera por el caso de la minera Dominga.

La suerte quiso que fueran nominados para conformar esta instancia Florcita Alarcón (Ind. ex PH), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (Ind. ex PPD), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind. ex UDI).

La instancia tendrá diez días para esperar que el Mandatario envíe su defensa, la que podrá llegar escrita o personal a través de sus abogados, y luego de eso tendrá otros seis para resolver y emitir un informe a la Cámara -no vinculante- recomendando rechazar o aprobar la acusación.

El libelo fue presentado esta mañana y cuenta con 15 firmas de parlamentarios de todos los sectores de centroizquierda, desde Apruebo Dignidad (PC-FA-FRVS) a Nuevo Pacto Social (PS-DC-PR-PPD-NT-PL). Consta de dos capítulos en que se le imputa al Mandatario comprometer gravemente el honor de la nación y faltar a la probidad.

