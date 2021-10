Esta mañana, el ministro del Interior Rodrigo Delgado se refirió en T13 acerca de la situación en la Macrozona Sur, luego de que el día de ayer el Presidente Sebastián Piñera decretara estado de excepción tras los hechos de violencia que se han registrado durante las últimas semanas.

Al respecto, sostuvo Delgado, este estado es diferente al que tuvo el país producto de la pandemia y que finalizó hace unas semanas.

“La vinculación de las Fuerzas Armadas, tanto en Biobío como también en La Araucania y en todo Chile estaba relacionado con el tema del apoyo en labores sanitarias y también en algunas labores de seguridad”, recordó. “La naturaleza de este estado de excepción es distinto al estado de excepción de catástrofe. Es un estado de excepción por emergencia basado en un diagnóstico de seguridad, de ataques terroristas, de narcotráfico, de uso de armas de grueso calibre, incluso fusiles de guerra, de robo de madera, de quema de casas con personas adentro, de quema de lugares y maquinaria de trabajo”.

“Entonces, la naturaleza de este estado de excepción es distinto al anterior y distinto a lo que se había hecho en tiempos pasado”, puntualizó.

En este sentido, y sobre la situación del pueblo mapuche en la zona, Delgado reiteró que “había que dejar muy claro” que este estado de excepción “no es contra el pueblo mapuche, no es contra un pueblo determinado, una ideología determinada. Este estado de excepción es contra el crimen organizado que hay lamentablemente en estas provincias de estas dos regiones”, y en donde, según detalla, deberán tomar medidas distintas de apoyo a las policías, de apoyo logístico, estratégico, “para poder hacer una mejor labor, y cuidar a la gente. La mayoría de la gente necesita y merece vivir en paz”.

En respuesta a las reacciones y también sobre las declaraciones de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien el día de ayer calificó de “preocupante” la instauración del estado de emergencia e indicó que la medida “no empalma con la historia que nosotros necesitamos”, Delgado sostuvo que en esas respuestas “se da por hecho o se naturaliza que se esté criminalizando al pueblo mapuche, y nosotros lo estamos aclarando, el diagnóstico que nos lleva a tomar esta decisión no tiene que ver con un pueblo determinado”.

“Los que están planteando esas hipótesis le hacen un daño enorme a quienes quieren proteger. En este caso Elisa Loncon, esta hablando como si estamos atacando a un pueblo determinado. Eso no es así, y yo le pediría con mucho respeto a ella, así como ella pide respeto a las decisiones autónomas de la Convención Constituyente, que también respete decisiones como un poder que es el ejecutivo”, puntualizó.

En cuanto a las funciones que tendrán las Fuerzas Armadas en este estado de excepción, destacó que no pueden ejercer acciones policiales directas y autónomas.

“Aquí hay algo muy importante que dejar en claro, lo dejó muy claro el Presidente de la República ayer – está en el decreto – que dice que las Fuerzas Armadas no pueden reemplazar a las policías. No pueden ejercer acciones policiales directas y autónomas, prestan un apoyo logístico estratégico de medios, de vehículos, de cobertura territorial. Cuando se hacen procedimientos policiales, ellos dan la cobertura perimetral, ellos aseguran que el área también tenga las condiciones necesarias para poder hacer una operación policial, y por supuesto, si ellos son atacadas, ahí rige ya lo que es la legítima defensa y puede responder proporcionalmente a un ataque, pero no es que van a reemplazar la función de las policías”, indicó.

De esta forma, explicó, serán las policías las que haga la operación policial, mientras que los medio logísticos serán proporcionados por las Fuerzas Armadas. “Y para eso van a haber aviones, helicópteros, obviamente vehículos terrestres y también personal especial de apoyo con mucha experiencia en lo que son estos territorios”, sostuvo.

En ese sentido, indicó, el diálogo con las comunidades, con las personas que viven en la Macrozona seguirá ejerciéndose paralelo a esto.

“Esto sigue adelante, no reemplaza. Lo que estamos dando es dar un poco más seguridad a aquellas personas sensatas que viven en la Macrozona y que necesitan sentirse más seguras”, agregó.

/psg