El pasado año una de las series que más llamó la atención fue sin duda “El colapso (L’Effondrement)” emitida en Canal+ y en YouTube, la cual narra el colapso de la sociedad durante varios cientos de días, a raíz de un evento cuyo contenido nunca conoceremos. Cada episodio se filmó en secuencia y el rodaje se diseñó para reducir al máximo su impacto medioambiental. Pero lo último que podríamos esperar es que algunos de los eventos representados en la miniserie se hicieran realidad un año después.

Las largas filas de personas en las estaciones de servicio esperando ansiosamente para llenar sus vehículos se han convertido en una realidad inquietante en el Reino Unido en los últimos días, incluido agresiones y robos de gasolina. Hasta dos tercios de las casi 5.500 gasolineras se quedaron sin combustible hasta este lunes. Incluso el Gobierno británico ha ordenado al Ejército que se preparen para intervenir si la crisis lo requiere. Según la versión oficial, no es una escasez de combustible, sino una escasez de mano de obra. Pero tal vez la realidad se otra muy diferente.

Colapso inminente

El autor de “Padre Rico, Padre Pobre”, Robert Kiyosaki, asegura que la crisis de la deuda de China Evergrande Group sacudirán las acciones y los bienes inmuebles estadounidenses, lo que resultará en oportunidades para los inversores astutos, pero en una pesadilla financiera para los imprudentes y desprevenidos.

“La CASA de las TARJETAS bajando”, tuiteó Kiyosaki esta semana. “Los bienes inmuebles chocan con el mercado de valores».

Giant stock market crash coming October. Why? Treasury and Fed short of T-bills. Gold,silver, Bitcoin may crash too. Cash best for picking up bargains after crash. Not selling gold silver Bitcoin, yet have lots of cash for life after stock market crash. Stocks dangerous. Careful

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) September 26, 2021