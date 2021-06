“El proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva Constitución bajo reglas inamovibles”, señala la carta firmada por 34 constituyentes de la Lista del Pueblo, en la cual hicieron un llamado a “no subordinarse” al acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que permitió el inicio del proceso constituyente.

El texto de la misiva generó rechazo en algunos de sus pares, los cuales calificaron como “grave” y “preocupante” dicha intención de obviar las reglas que fijan el marco de acción del órgano que redactará la nueva Constitución, recalcando que cualquier cosa que se aparte de ellas puede impactar en la democracia.

Al respecto, el ex presidente de la DC y constituyente por La Araucanía, Fuad Chahín, señaló a Emol que “lo que está en juego acá es la democracia, que impone también respetar las reglas que nos hemos dado desde el punto de vista de la convivencia democrática y nuestro ordenamiento jurídico, que es fundamental”.

“Cuando se saltan las reglas y quieren pasar por arriba de la institucionalidad se afecta directamente a la democracia. Todos los que fuimos candidatos lo fuimos en el marco de un proceso cuyos limites estaban claramente definidos, del punto de vista del mandato que teníamos y ciertas normas básicas de funcionamiento”, añadió.

En esa línea, advirtió que “pretender ahora luego de la elección tratar de auto otorgarse facultades o límites distintos al ejercicio de las facultades no es propio de ciudadanos que tengan plena convicción democrática. Eso me parece muy preocupante y creo que ese va a ser uno de los grandes debates dentro de la Constitución”.

“Es importante saber muy bien quiénes van a estar por ejercer el poder constituyente con las reglas de la democracia y quienes no van a estar disponibles a eso y van a intentar de alguna manera socavar el proceso y su institucionalidad y por tanto su legitimidad con declaraciones que me parecen están fuera de lugar”, subrayó.

En la misma línea, la representante de la UDI por el Distrito 11, Constanza Hube, manifestó a este medio que “esto es algo que se venía diciendo incluso a propósito del Plebiscito y lamentablemente este grupo lo que está haciendo es seguir con esa trampa adelante. Yo lo encuentro grave”.

“Es un incumplimiento de las reglas de la Convención, se están atribuyendo funciones o atribuciones o facultades que no tenemos, porque el poder constituyente no es originario autónomo, es delegado para una misión específica con un mandato único y claro”, recalcó.

En ese sentido, Hube recordó que “no tenemos soberanía autónoma, tenemos que respetar las atribuciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y algo distinto implica hacer trampa, incumplir las reglas y es absoluta y completamente grave. Aunque tuvieran unanimidad, no lo podrían hacer”.

Una postura similar indicó el constituyente de RN, Luis Mayol, quien afirmó que “encuentro gravísimo lo que señalan estos 34, entre comillas, convencionales, que precisamente para ser convencionales usaron las reglas del juego que se había dado el acuerdo del 15 de noviembre y las reformas a la Constitución”.

“Eso es absolutamente inconsistente, es muy peligroso, genera polarización, mucha división, porque creo que ir a atrincherarse basados en las ideologías y el populismo en este proceso constituyente en nada contribuye al futuro de Chile que tiene que hacerse con dialogo, mucha generosidad y compromiso por el futuro del país”, advirtió.

En tanto, el convencional por la Región de Valparaíso, Agustin Squella (IND-PL) también se sumó a las voces críticas ante la misiva de la Lista del Pueblo, lamentando que ese grupo esté actuando como bloque, siguiendo las lógicas de la política tradicional, representadas en las bancadas parlamentarias del Congreso Nacional.

Al respecto, comentó que “si competí como constituyente en el marco de unas reglas, pues estoy comprometido tanto política como moral y jurídicamente a respetar esas reglas de los acuerdos, así no me guste. Lo que me preocupa, más allá de la declaración, es una suerte de prácticas de congresistas que están adoptando”.

Mientras, el constituyente por la Región del Maule, Christian Viera (IND-DC), sostuvo que si la propuesta planteada por los independientes de la Lista del Pueblo “supone que la asamblea va a ser legislativa, eso no corresponde. La asamblea solo tiene una tarea, que es hacer una Constitución”.

“Ahora, si la cuestión apunta a que la constituyente tiene facultades que van más allá de la reforma constitucional que es producto del acuerdo, esa opinión no la comparto. Cambiar los quórums se puede hacer, pero a través de una reforma a la actual Constitución en el órgano que tiene el poder constituyente derivado, que se llama Congreso Nacional”, recordó.

Una visión similar señaló la constituyente por el Distrito 8, Bessy Gallardo (IND-PRO), quien comentó que “están queriendo quebrar la institucionalidad y eso es sumamente peligroso para la democracia (…) El mandato es redactar la nueva Constitución, solo eso. Si nosotros tuviéramos diferencias, dirime la Corte Suprema, así de simple”.

“Al que no le gusten las reglas del juego, que vaya a hablar con el Parlamento, que ellos redacten con acuerdo del Presidente de la República una nueva modificación a la Constitución y se tendrá que hacer en la forma y fondo que el legislador establece, nosotros no somos legisladores, no somos el supremo líder”, subrayó.

Asimismo, recordó que “cuando ellos entraron a ser candidatos, lo hicieron sabiendo las reglas. Si no les gustaban esas reglas, no debieron presentarse siquiera a ser candidatos o candidatas a la convención, porque nosotros no podemos quebrar la institucionalidad porque es quebrar la democracia”.

Otra postura tuvo la constituyente del PC, Bárbara Sepúlveda, quien explicó que “de la declaración no leí que el llamado era a desobedecer todas las reglas, no sé en que parte dicen que van a saltarse todo y hacer lo que quieran. Creo que el planteamiento sobre la soberanía popular no necesariamente significa saltarse las reglas o desconocer el acuerdo”.

No obstante, admitió que “creo que hemos discutido demasiado sobre un acuerdo que fue modificado tanto que queda poco de ese acuerdo, quizás lo único que queda son los dos tercios (…) creo que los debates debieran salir de simplemente quien estuvo o no en el acuerdo y yo no creo que haya que desconocer todas las reglas”.

Al cierre, el convencional de RN por el distrito 10, Cristián Monckeberg, planteó una sola reflexión: “Más que ir a la Convención a romper las reglas, démonos la oportunidad de dialogar y construir una buena Constitución. Eso es el verdadero mandato del pueblo”, aseguró el ex ministro.

