A través de un largo hilo en Twitter, el doctor Eric Feigl-Ding, epidemiólogo y economista de Salud en la Universidad de Harvard (EE.UU.), se refirió a la segunda ola que enfrenta el mundo por covid-19 e hizo un lapidario análisis de la situación que vive Chile.

Tras compartir una publicación del New York Times, Feigl-Ding, aseguró que las autoridades al flexibilizar las medidas, abrir los permisos y permitir vacaciones, “se creó la falsa sensación de que lo peor de la pandemia había pasado”.

2) “But the country’s speedy and efficient vaccination drive — only Israel, UAE & Seychelles have vaccinated more per capita — gave Chileans a false sense of security and contributed to a sharp spike in new infections and deaths that is overloading the health care system.” — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 30, 2021

4) “The rise in cases triggered a new set of strict lockdown measures that have restricted mobility for much of the country, affecting nearly 14 million people.” — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 30, 2021

¿Qué dijo el experto de Harvard?

“Chile cometió un error crítico: su Gobierno alivió las restricciones a los viajes, los negocios y las escuelas demasiado pronto, creando una falsa sensación de confianza en que la pandemia había terminado. Este siempre ha sido mi miedo”, señaló el experto de Harvard.

“Mi opinión: lo he dicho muchas veces antes que este era mi mayor temor, incluso más que las mutaciones. Que en el momento en que comencemos a vacunar, los líderes políticos serán presionados para reabrir inmediatamente antes de que se vacune a suficientes personas. Y la presión política aumentará cada vez más”, publicó.

“Después de vacunar a los ancianos, la presión sobre los políticos será tan grande que luego abrirán las puertas para celebrar el éxito de su programa de vacunas y tratarán de capitalizar políticamente la euforia de reapertura inmediata”, agregó.

Y apuntó: “Pero pondrán en peligro más debido a que la llegada de las vacunas le dará al público en general la sensación de que la pandemia básicamente ha terminado siempre que haya matices críticos de eficacia, retraso en el tiempo, falta de inmunidad colectiva de la vacuna hasta el 75-85% de la población vacunada (incluso mayor si es una variante más contagiosa)”.

6) Especially after vaccinating elderly, the pressure on politicians will be so great that they would then swing the doors open to celebrate their vaccine program success and try to capitalize on immediate reopening euphoria politically. But they will endanger more… — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 30, 2021

8) basically this euphoria and false sense of success will cause people to potentially become EVEN MORE RECKLESS and cavalier in their personal behaviors—which may lead people to spread the virus more among those unvaccinated & recently vaccinated with incomplete protection yet. — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 30, 2021

“Esta euforia y una falsa sensación de éxito harán que las personas se vuelvan aún más temerarias y más arrogantes en sus comportamientos personales, lo que puede llevar a que las personas propaguen más el virus entre los no vacunados y recién vacunados con una protección incompleta todavía”, recalcó.

Y finalmente apuntó que Chile, al estar utilizando mayoritariamente la vacuna CoronaVac de SinoVac, “que en Brasil solo registró una eficacia del 50,4% para el total de infecciones sintomáticas. (Es 78% efectivo para prevenir casos leves que necesitan tratamiento y 100% efectivo para casos moderados a graves)”.

10) Furthermore, Chile is using SinoVac’s CoronaVac, which in Brazil only recorded 50.4% efficacy for total symptomatic infections. (It’s 78% effective in preventing mild cases that needed treatment and 100% effective for moderate to serious cases)https://t.co/KH1VJlNAKH — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 30, 2021

/psg