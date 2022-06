La misteriosa autopsia de Elvis Presley desató una gran disputa sobre cómo murió realmente el “Rey del Rock’ n ‘Roll”, mientras médicos y expertos debaten hasta hoy su causa de muerte.

Elvis habría vivido varios años si no hubiera muerto tristemente, en 1977, después de sufrir un paro cardíaco, en su baño en Graceland, Memphis. Su muerte asombró al mundo, provocando un torrente de emoción y tributos al hombre definido como creador del rock and roll y popularizando una nueva ola de música.

En ese contexto, según indicó “The Sun Express”, los detalles de su muerte se han debatido durante mucho tiempo, y las teorías sobre la causa exacta aún se discuten ampliamente en los círculos médicos.

Se espera que cuando se publiquen las notas de la autopsia realizada a Elvis que serán públicas, por orden de su padre, en 2027, medio siglo después de su muerte, se entienda una mayor comprensión de cómo pereció el Rey.

El cantante, que también tuvo varios papeles cinematográficos durante su ilustre carrera, tenía un historial difícil de abuso de sustancias incluido el consumo de medicamentos recetados, que según los expertos llevaron a su fallecimiento.

Mitos y verdades tanto de su muerte como de la autopsia

Pero la causa de su muerte ha estado en el centro de las discusiones de los teóricos de la conspiración durante décadas. Por su parte, frente a esto el Dr. Jerry Francisco afirmó antes de que se completara la autopsia que “El Rey” murió de arritmia cardíaca, una condición que hace que el corazón lata de manera irregular, demasiado lenta o demasiado rápida.

Esta información se cruza con que el Dr. George Nichopoulos recetó al músico 10 mil dosis de “sedantes, anfetaminas y narcóticos” en poco más de medio año. En ese contexto, fue absuelto de cualquier delito, sin embargo, finalmente se le revocó la licencia por otros cargos de prescripción excesiva de medicamentos.

Más tarde se argumentó que la muerte de Elvis se debió a la maniobra de Valsalva, una forma de estreñimiento comúnmente causada por el abuso de drogas, por el escritor Frank Coffey. Argumentó que las tensiones constantes durante el episodio de estreñimiento obligaron a su corazón a dejar de latir.

Esta opinión fue compartida por el médico Dr. Dan Warlick, un experto que estuvo presente durante la autopsia de Elvis.

“El estreñimiento crónico de Presley, el resultado de años de abuso de medicamentos recetados y un atracón alto en grasas y colesterol, provocó lo que se conoce como la maniobra de Valsalva” y también aseguró que “En pocas palabras, el esfuerzo de intentar defecar comprimió la aorta abdominal del cantante, apagando su corazón”.

Sin embargo, en 1994, se reabrió el informe de la autopsia de Elvis.

Joseph Davis, un veterano de miles de autopsias como médico forense, dijo que “no hay nada en ninguno de los datos que respalde una muerte por drogas”, y agregó: “De hecho, todo apunta a un ataque cardíaco repentino y violento”.

Los informes del momento de la muerte de Elvis muestran el horror de los testigos presenciales que encontraron el cuerpo. Un testigo dijo: “Elvis parecía como si todo su cuerpo se hubiera congelado por completo en una posición sentada mientras usaba el inodoro y luego se hubiera caído hacia adelante, en esa posición fija, directamente frente a él”. Los intentos de resucitar la leyenda no tuvieron éxito y murió el 16 de agosto de 1977, aunque algunos todavía especulan que está vivo y fingió su muerte para escapar de la fama y el acoso. “Estaba claro que, desde el momento en que lo golpeó hasta el momento en que aterrizó en el suelo, Elvis no se había movido”. Elvis está enterrado en el jardín de su mansión de Graceland, junto a sus padres y su abuela, donde miles de fanáticos vienen a presentar sus respetos durante todo el año. Su teclista Tony Brown recordó lo profundo de lo lejos que había llegado su adicción, en base a un episodio, con la estrella “cayéndose de las limusinas de rodillas” y añadió: “La gente se apresuró a ayudar, y él los rechazó como, ‘No me ayuden’”.

