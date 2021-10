Esta mañana, Pedro Browne, coordinador de la campaña del candidato presidencial Sebastián Sichel, se refirió en Radio Duna acerca del escenario actual de la campaña, esto, luego de que Cristóbal Acevedo Ferrer, ahora ex coordinador general de la campaña presidencial del candidato de Chile Podemos Más presentara su renuncia tras la emisión de un reportaje sobre un presunto financiamiento irregular en la primera campaña de Sichel para diputado en 2009.

Al respecto, Browne calificó esto como “una operación” para desacreditar la candidatura.

“A mi parece es bastante evidente que esto es una operación desde la Democracia Cristiana para intentar desacreditar la candidatura de Sebastián Sichel, porque llama la atención que hoy día se saque a la luz información que solo podría tener la DC: son solo militantes de ese partido los que la tienen y que aparezca ahora en un caso que no hay investigación alguna, la fiscalía y la justicia en nuestro país sabemos que investigó absolutamente todas las causas que tenían que ver con el financiamiento del 2009 y en donde estaba involucrada alguna empresa pesquera, entonces que hoy día aparezca eso, en donde no hay ni siquiera un indicio de alguna investigación, a lo menos es llamativo”, sostuvo.

En este sentido, agregó, esto fue “claramente” para tratar de dañar la candidatura de Sichel, y en donde hay un partido como es la DC y su candidata como Yasna Provoste “que ve que no remonta, que esta muy estancada, que no tiene apoyo ciudadano” y que lo lleva a este tipo de acciones.

“Pero la verdad que yo veo que la ciudadania podrá juzgar si esto tiene algún valor o no en el año 2021″, puntualizó.

Sobré quiénes son los “cómplices pasivos” a los que hizo alusión Sichel que participaron en esto, Browne indicó que si bien no conoce cómo opera ni cómo funciona ni quiénes son los que realizan las distintas acciones dentro de la DC “ni hoy día ni mucho menos el 2009″, “evidentemente cuando se está en un partido político, personas que fueron militantes saben quiénes son los que conseguían financiamiento, los que entregaban financiamiento”.

“Evidentemente aparecen algunos de ellos en los correos en la información que se entregó, etc, yo no conozco esa lógica interna, tampoco me interesa conocerla ni menos a esta altura, pero evidentemente aquí hay un grupo de personas desde la DC que evidentemente entregó esta información”, agregó.

En cuanto a quién debe responder si efectivamente la campaña de Sebastián Sichel recibió financiamiento irregular en el 2009, Browne reiteró que el candidato no tenía conocimiento de estos hechos.

“Él no conoció ninguna de estas planillas ni boletas ni ninguna de esta información hasta antes de ayer cuando se dio el reportaje en CHV, y el ex coordinador de la campaña que apareció en ese reportaje (Cristóbal Acevedo) dio un paso al lado para no dañar la candidatura porque el también manifestó que nunca había entregado esa información a Sebastian Sichel”.

En este punto, recordó, Acevedo entregó su renuncia “para no dañar la candidatura ante una evidente operación politica, y que se iba a defender en las instancias que estimara conveniente pero de manera autónoma y sin involucrar al candidato presidencial”.

“Él sostiene que esa información jamás se la entregó al candidato y que se va a defender en las instancias que correspondan(…) Nunca le contó”, agregó.

