El número de teléfono celular del fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, se encuentra entre los datos personales de los más de 533 millones de usuarios de esta red social que fueron filtrados de forma gratuita en línea.

Según confirmó el investigador cibernético Dave Walker, el nombre, la ubicación y la información sobre el matrimonio Zuckerberg, así como la fecha de nacimiento y la identificación de usuario en Facebook del fundador de la red aparecen entre los datos personales robados y publicados en un foro de piratería.

Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak – the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well.

If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? 📞😂@GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU

— Dave Walker (@Daviey) April 3, 2021