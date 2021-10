En Meganoticias Alerta, mandó a un móvil, que realizó la periodista Caterina Matta, por el robo que había sufrido una persona que trabaja en una aplicación para el transporte de pasajeros.

El afectado fue Eduardo Ponce, exárbitro profesional chileno, quien entregó un dramático testimonio tras ser víctima de un violento robo mientras trabajaba en la comuna de San Ramón, ocasión en la que lo amenazaron con arma de fuego, le robaron su vehículo y se lo terminaron chocando.

¿Qué dijo?

Tras el asalto, Ponce se dirigió a la 31 comisaría de San Ramón, lugar desde donde manifestó su conmoción por lo sucedido en la mañana.

“Dentro de todo estamos vivos. Gracias a Dios, el arma con el que me apuntaron en la cabeza era de fantasía, según Carabineros”, comenzó señalando el conductor, agregando que fue su auto el que “sufrió todas las consecuencias”.

Al respecto, aseguró tener “mucha impotencia, no pensé que me iba a tocar a mí”, un ataque que le afecta también en lo económico, ya que desde la pandemia decidió dedicarse a manejar Uber, dejando atrás su carrera como árbitro, a la que le dedicó gran parte de su vida.

“Estoy muy complicado con esto. Hace un rato me tranquilicé, pero repasando esto, me quiebro. Me apuntaron con un arma, después me golpearon mucho, tomó el volante un tipo, y destrozó mi vehículo que me estaba dando el sustento ahora”, expresó sin poder contener las lágrimas.

El robo

Sobre el robo, contó que “tomé un servicio de pasajero de Uber, tipo 7 de la mañana, y llegué a un domicilio a retirar a los pasajeros y me hicieron creer que estaban saliendo del lugar”.

Aseguró que los delincuentes “hicieron el gesto técnico como que estaban poniendo llave a una puerta, entonces me llevó a confiarme”.

“Subieron los dos tipos, eran jóvenes, no se veían de mal aspecto. Se suben atrás y cuando voy a iniciar la marcha, uno me toma del cuello violentamente y el otro me apunta con el revólver“, agregó.

“Con un movimiento saqué la pistola de mi sien, donde me la había puesto, y de ahí vinieron los golpes y los forcejeos”, señaló.

