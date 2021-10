Albert Einstein fue un físico germano-estadounidense y probablemente la mente más brillante del siglo XX. Se hizo famoso por su teoría de la relatividad, un pilar de la física moderna que describe la dinámica de la luz y entidades extremadamente masivas, así como por su trabajo en mecánica cuántica, que se centra en el reino subatómico. Pero lo que mucha gente no sabe es que ofreció su opinión sobre la vida extraterrestre.

“Hay muchas razones para creer que Marte y otros planetas están habitados”, dijo Einstein en una entrevista al periódico británico London Daily Mail en 1920. “¿Por qué la tierra debería ser el único planeta que sustenta la vida humana? No es singular en ningún otro aspecto. Pero si existen criaturas inteligentes, como podemos suponer que existen en otras partes del universo, no debería esperar que intenten comunicarse con la Tierra por radio”.

A lo largo de su vida Einstein no profundizo sobre la vida inteligente en otros planetas, pero hay quien cree que sabía más de lo que decía. Y parece ser que es así, ya que una grabación recientemente descubierta de una entrevista realizada hace casi 30 años, un ex asistente de Albert Einstein alegó que el famoso científico examinó personalmente los restos del accidente de Roswell, incluidos los ocupantes extraterrestres de la nave estrellada.

Los extraterrestres de Einstein

El reconocido investigador de ovnis Anthony Bragalia ha descubierto una sorprendente revelación cuando localizó a la ufóloga Sheila Franklin, quien entrevistó a la Dra. Shirley Wright en 1993 sobre su tiempo trabajando con Einstein en el verano de 1947. Por suerte, Franklin todavía tenía las cintas de su conversación. con la ex asistente y lo que le dijo a la ufóloga fue nada menos que asombroso.

Un nuevo artículo publicado por Bragalia en el blog UFO Explorations habla al primer contacto de Wright con Einstein y lo que sucedió a continuación a través de una entrevista de audio con la investigadora del MUFON (Mutual UFO Network) Sheila Franklin en 1993. Según el artículo de Bragalia, el investigador de ovnis Leonard Stringfield asignó a Franklin para encontrar y reunirse con “Edith Simpson”, el seudónimo que Stringfield le había dado a Wright en un artículo de investigación para proteger su identidad.

Franklin no solo encontró a Wright, sino que la convenció para hacer una entrevista grabada (parte de esa entrevista se puede escuchar aquí en inglés). Desafortunadamente, Franklin no pudo encontrar la segunda mitad de la entrevista. En la entrevista con Franklin, Wright explica que ella estaba en una conferencia militar con Einstein en Chicago, cuando los trasladaron en avión a una base militar, más concretamente a un hangar en Roswell, Nuevo México, y lo que había en su interior les dejó sin palabras.

“Tenía forma de disco, una especie de cóncavo”, explicó la Dra. Wright. “Su tamaño llegaba a una cuarta parte del hangar. El cuerpo de la nave era lo que yo llamaría hoy un material bastante reflectante, pero cuando te acercabas a él, era bastante aburrido”.

La asistente de Einstein estaba convencida de que era una nave extraterrestre. Y luego vieron lo que supuestamente habían extraído de su interior: cinco cadáveres de 1,5 metros de altura, vestidos con trajes ajustados que, según ella, no tenían ombligos ni genitales. Luego fueron llevados a otro edificio donde la Dra. Wright afirmó que vieron un ser que todavía estaba vivo, aparentemente chillando de dolor. Según el artículo, le dijo a Franklin que más tarde escuchó que la criatura había sobrevivido.

“Sólo me dijeron que mantuviera la boca cerrada”, continuó explicando la asistente de Einstein.

La Dra. Wright dijo que Einstein había escrito un informe sobre lo que vieron, pero que no tenía la autorización para verlo y simplemente le ordenaron mantenerlo en secreto. Franklin le dijo a Bragalia que trató de verificar la información, pero no ha sido posible. Bragalia no menciona por qué Franklin decidió compartir esta historia con él, simplemente que le proporcionó una serie de documentos titulados “Informe de estado: recuperaciones de accidentes de ovnis de Stringfield”, donde se refería a Wright como “Edith Simpson”. También proporcionó sus notas de la entrevista, sus recuerdos posteriores y las grabaciones.

Sin duda esta sorprendente revelación nos deja más preguntas y respuestas: Si un gobierno tiene extraterrestres en su poder, ¿quién mejor para estudiarlos que la mente científica más grande de todos los tiempos? Sin embargo, según la entrevista, no parece que Einstein pasara mucho tiempo analizándolos. ¿Y por qué Einstein llevaría a un estudiante asistente al hangar? Por desgracia, Einstein y Wright ya no están con nosotros, y aunque estuvieran, no hablarían del tema.

Sin embargo, Bragalia comenta la entrevista de Einstein en 1920, expresando su creencia en la existencia de otras formas de vida inteligentes. Para el ufólogo, es la prueba irrefutable de que la mente más brillante de nuestra historia estuvo allí y juró llevarse el secreto a la tumba.

/psg