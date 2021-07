A raíz del informe oficial publicado el viernes por el Director de Inteligencia Nacional sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) son muchos los que consideran que razas extraterrestres están en nuestro planeta, sin embargo algunos expertos consideran que es probable que sean demasiado complejos para que los entendamos. Recordemos que el polémico informe, que fue ordenado por el Congreso el año pasado, investigó 144 informes de UAP por parte de fuentes del gobierno de EE.UU. desde 2004.

Ochenta de los incidentes se observaron con múltiples sensores, incluidos radar, infrarrojos, electroópticos, buscadores de armas y observación visual. En 18 de los incidentes, se observaron patrones de movimiento o características de vuelo inusuales de UAP, incluida la capacidad de permanecer inmóviles en el cielo, moverse contra el viento, maniobrar abruptamente o desplazarse a velocidades considerables, sin medios de propulsión discernibles. A pesar de los misteriosos avistamientos, los analistas de inteligencia de EE.UU. solo pudieron explicar uno, que fue un gran globo desinflado. Pero también han acusado El Pentágono de ocultar información OVNI y de no revelar toda la evidencia. Y por si fuera poco, ahora el administrador de la NASA y ex astronauta Bill Nelson ha confirmado dice que no estamos solos en el universo.

No estamos solos

El administrador de la NASA, Bill Nelson, dice que no estamos solos en el universo después de leer el reciente informe de Inteligencia Nacional sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) y agregó que el lanzamiento de un nuevo telescopio a finales de este año servirá para encontrar más planetas potencialmente habitables de vida extraterrestre. Como hemos comentado anteriormente, el viernes se dio a conocer una copia no clasificada del informe, revelando que ha habido más de 140 avistamientos de UAP.

Nelson, un ex astronauta que anteriormente fue senador de Florida, dijo a la CNN el lunes que ordenó a los científicos investigar los avistamientos UAP y le informen personalmente.

“Sí, he visto el informe clasificado”, dijo Nelson. “Dice básicamente lo que pensamos. No sabemos la respuesta a lo que vieron esos pilotos de la Armada, saben que vieron algo, lo rastrearon, bloquearon su radar, lo siguieron, de repente se movía rápidamente de un lugar a otro. Y lo que el informe nos dice que es público, es que ha habido más de 140 de estos avistamientos. Entonces, naturalmente, lo que les pido a nuestros científicos es ver si hay algún tipo de explicación, desde un punto de vista científico, y estoy esperando su informe”.

El ex astronauta agregó que habló con los pilotos de la Marina luego de una sesión informativa sobre el asunto mientras todavía estaba sirviendo en la cámara alta del Congreso.

“Hablé con los pilotos de la Marina, cuando fuimos informados en el Comité de Servicios Armados del Senado, y mi sensación es que claramente hay algo ahí”, continuó explicando Nelson. «Puede que no sea necesariamente extraterrestre, pero si se trata de una tecnología que tienen algunos de nuestros adversarios, es mejor que nos preocupemos”.

Nelson también dijo que no cree que los adversarios extranjeros tengan la capacidad de crear los tipos de tecnologías que están investigando, y señaló que tanto el gobierno como el público esperan obtener información adicional.

“No lo creemos [que sea un adversario], pero cuando se trata del universo, recuerda que el universo es tan grande, tenemos un programa en la NASA llamado Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Pero hasta ahora, no tenemos ninguna comunicación de recepción de algo que sea inteligente”, enfatizó Nelson. “La gente tiene hambre de saber. Y, por supuesto, desde ‘Star Trek’, sabes que la gente anhela descubrir qué hay en el cosmos. ¿Estamos solos? Personalmente, no creo que lo estemos. El universo es tan grande, hace 13 mil quinientos millones de años es cuando comenzó el universo. Eso es bastante grande. Pero la gente tiene hambre de este tipo de información y vamos a seguir buscando”.

Nelson dijo que el lanzamiento del telescopio espacial James Webb a finales de este año será clave en su misión de investigación.

“Ya estamos encontrando ejemplos de otros planetas alrededor de otros soles, cuando lancemos el telescopio James Webb en noviembre, aparecerá en el tiempo, casi hasta el principio e información adicional encontrará más planetas”, concluyó el jefe de la NASA.

Todo parece indicar que estamos ante la “Gran Revelación”. ¿Pero y si no fuera así? Algunos teóricos de la conspiración dicen que la reacción a la COVID-19 ha demostrado que el modelo de “unidad a través de las crisis” de la clase dominante mundial ha fracasado. A medida que se intensifica el tema OVNI, ahora esperan que la humanidad pueda ser unificada por una amenaza extraterrestre.

Se basan principalmente en que no es lógico que los extraterrestres desperdicien tiempo, viajes y recursos galácticos para investigar los secretos de nuestras capacidades nucleares primitivas. Ni siquiera tenemos un prototipo para una misión de propulsión nuclear a Marte, y mucho menos la capacidad de resolver los obstáculos asociados con los reactores de fusión y otros problemas. Expertos en la materia dicen que las tecnologías OVNI actuales podrían estar “entre 50 y 1.000 años por delante de nosotros”. En términos tecnológicos, esa es una línea de tiempo tremendamente estimada que abarca eones. Además, parecían estar a años luz de nosotros cuando se documentaron los primeros avistamientos de ovnis hace casi un siglo.

Por lo que nos encontramos con dos posibilidades: que todo se trate de una manipulación global para establecer un Nuevo Orden Mundial, o que realmente razas extraterrestres están intentando controlar a la población.

¿Qué opinas sobre todas estas revelaciones? ¿Manipulación o el comienzo del “Primer Contacto”?

