No solo a los candidatos presidenciales que se enfrentarán el 18 de julio en las primarias legales se les agota el tiempo, sino también a los partidos de Unidad Constituyente que aún no logran definir un mecanismo para elegir al presidenciable único que representará a su sector.

El escenario que acomoda al Partido Socialista, el PPD y el resto de los partidos que se plegaron a la candidatura de Paula Narváez es una primaria convencional, pero hay claridad en que deben apurarse para lograr la titánica tarea de organizarlas en pocas semanas. La Democracia Cristiana aún no transparenta cómo prefiere resolver el liderazgo presidencial y ha postergado su definición sobre la invitación a primarias en medio de los emplazamientos del socialismo.

Desde la directiva del PS aseguran que la mejor alternativa, tanto política como comunicacional, es llevar a cabo primarias ciudadanas a más tardar el 15 de agosto, el último fin de semana antes de la inscripción de los candidatos a primera vuelta, plazo que cierra el 23 de ese mes.

La razón sería que los candidatos -presuntamente Narváez, Yasna Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR)- podrían desplegarse mediáticamente durante algunas semanas y de manera exclusiva, ya que los resultados de la primaria legal de Chile Vamos y Apruebo Dignidad serían conocidos, lo que les permitiría contrarrestar la desventaja que les significa no ser parte de la franja y de los debates. Además, argumentan que la primaria potencia la participación y le entrega legitimidad a la candidatura que deberá imponerse en primera vuelta.

La nueva modalidad que proponen, para facilitar la organización, es una primaria convencional con voto electrónico para evitar las gestiones que implica imprimir los votos, establecer locales de votación, tribunales electorales, padrones, etc. Aunque aún hay dudas respecto a la viabilidad y seguridad de una elección online, hay consenso en que organizar una primaria ciudadana tradicional es una tarea que toma más de 3 semanas y los plazos están muy justos.

El tiempo presiona aún más considerando que la Democracia Cristiana aún no ha ratificado a su candidata y es la propia Yasna Provoste quien tiene el tiempo a su favor. Es por eso que desde la directiva del PS piden una pronta definición, ya que a 46 días del deadline para realizar la primaria (15 de agosto) y a 54 para la inscripción de los candidatos (23 de agosto), queda poco tiempo para su organización. “Si la decisión se toma a última hora es lo mismo que no tomarla, porque no vas a tener tiempo de organizar”, afirma una fuente socialista.

Según el analista ex PS Ernesto Águila, “Unidad Constituyente está en una situación compleja porque al no lograr un acuerdo de inscripción de primarias legales cedió una gran iniciativa política al Frente Amplio y al PC, que tienen mejores posibilidades de posicionarse y proyectarse públicamente de aquí al 18 de julio”.

Pero advierte que la candidata que queda mejor ubicada en ese contexto es Provoste, ya que como Presidenta del Senado “tiene un espacio ganado para mantenerse vigente y eventualmente creciendo en las encuestas, por lo tanto, no tiene mayores incentivos para hacer una primaria convencional que le significaría renunciar a su cargo”, sostiene Águila.

Y es que la senadora incluso ha realizado actividades que serían propias de una candidata durante los últimos días, además de desempeñarse como líder de la Cámara Alta. Este lunes Provoste participó en las asunciones de los nuevos alcaldes de La Serena y de Vicuña, donde realizó un recorrido junto a las autoridades municipales.

Mi saludo y reconocimiento a los concejales/as y alcaldes/as de Chile, que sirven desde lo local al país entero, trabajando por la justicia, la inclusión y la dignidad de todas las personas. Agradezco a @jacob_LaSerena y @Rafael_Vera su invitación a compartir este importante día. pic.twitter.com/gFQECTZP6H — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) June 28, 2021

Incluso quedó posicionada en la última versión de la encuesta Cadem como la única candidata que hoy ganaría en todos los posibles escenarios de segunda vuelta, imponiéndose frente los mejores aspectados Daniel Jadue (PC) y Joaquín Lavín (UDI).

Águila lo resume en que “la DC está retrasando la decisión, el tiempo juega a su favor y la situación del PS y la candidatura de Paula Narváez están en una situación muy crítica, porque dependen de la DC para tener un espacio político desde el cual seguir planteándose y eventualmente creciendo”.

A la espera de las definiciones en la DC

Temprano, el martes Provoste fue consultada por su posicionamiento en las encuestas y sobre la definición que aún debe tomar su partido, tanto para proclamar un candidato, como para llegar a acuerdos con el bloque de Unidad Constituyente.

La senadora respondió: “Tengamos primero una propuesta programática, luego definamos juntos una lista parlamentaria que se comprometa con este programa, y efectivamente, que lo lea y que se comprometa, y luego definamos cómo tener una alternativa presidencial para ofrecerle al país”.

Ante la insistencia para que defina si será candidata presidencial respondió que “uno ve con preocupación en que a veces lo accesorio se trata de colocar como lo principal. Digo lo accesorio porque muchas veces el mecanismo para definir la candidatura acapara toda la atención y la preocupación de algunos”. Hacía alusión a las primarias, sobre las que dijo que no son “un objetivo en sí mismo”. Además, afirmó que “serán los partidos los que definan los mecanismos pero hay cosas que de verdad para mí son más importantes. Yo me inscribo en la hoja de ruta que han marcado las directivas y deben ser las instituciones partidarias quienes se ocupen de las decisiones partidarias”.

El lunes Carmen Frei, presidenta del partido, ya había intentado poner paños fríos a los cuestionamientos y envió una carta a la militancia de la DC en la que aseguró que seguirá conversando para “encontrar el mejor camino posible para nuestro partido y para la oposición en el marco de la centroizquierda”. Hizo un llamado a evitar “declaraciones innecesarias o emplazamientos que solo entorpecen las conversaciones”.

En la misiva apeló a la unidad de la centroizquierda y a una candidatura única señalando: “Tenemos la obligación de generar la máxima unidad posible de las fuerzas políticas que plantean la necesidad de impulsar los cambios. Se trata de una unidad respetando la diversidad. En lo sustantivo, he dicho que debemos definir una candidatura presidencial única de la centroizquierda y pactos electorales parlamentarios y consejeros regionales”.

Las declaraciones de ambas fueron vistas con optimismo por el círculo cercano de Narváez, desde donde aseguraron, fuera de micrófono, que envían una señal de un “viraje” hacia la primaria. Reconocen que no será un “vuelco espectacular” de un día para el otro, pero que es un viraje lento en una dirección positiva, aunque afirman que quedan pocos días y que la DC debe tomar una decisión.

Para otros, sus dichos no fueron recibidos como un acercamiento a las primarias. Según Ernesto Águila “la DC está retrasando su decisión y no es su primera opción hacer una primaria”, de hecho advierte que “las declaraciones de la senadora Provoste, de que las primarias no son un objetivo en sí mismo, son señales cada vez más claras en ese sentido”.

“En la medida que pasa el tiempo yo creo que va a llegar una fecha donde no va a ser posible organizar una primaria convencional y yo creo que la DC apuesta a que el PS finalmente resigne su candidatura y pida algunas compensaciones en la lista parlamentaria”, sentencia Águila.

Por Daniela Bas para El Líbero

/psg