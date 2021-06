Todo comenzó en 2017, cuando las historias publicadas por The New York Times y Politico confirmaron la existencia del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas (AATIP), un proyecto clasificado del Pentágono que se estableció en 2007 para investigar fenómenos no identificados y terminó en 2012. Establecido formalmente bajo el Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) y luego transferida a la sede del Departamento de Defensa, estaba dirigida principalmente por el exoficial de inteligencia militar Luis Elizondo, quien renunció en 2017 por lo que consideró oposición interna a la investigación de la UAP financiada por el gobierno.

Si bien AATIP está oficialmente cerrado, han continuado con la investigación OVNI. En junio de 2020, el Comité de Inteligencia del Senado confirmó la existencia de la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, ubicada dentro de la Oficina de Inteligencia Naval. El Pentágono confirmó y anunció el grupo de trabajo unos meses después, describiendo en un comunicado la misión del organismo para detectar, analizar y catalogar las UAP que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En diciembre pasado, el comité de inteligencia le dio al Pentágono seis meses para presentar un informe detallando los hallazgos del grupo de trabajo sobre los UAP. Y ahora ya disponemos de toda la información: El informe del gobierno de EE. UU. sobre ovnis publicado el viernes dice que los analistas de defensa e inteligencia carecen de datos suficientes para determinar la naturaleza de los misteriosos objetos voladores observados por los pilotos militares estadounidenses, incluso si son tecnologías terrestres avanzadas, atmosféricas o de origen extraterrestre.

Sin explicación

El informe de nueve páginas sin clasificar, entregado al Congreso y revelado públicamente, abarca 144 observaciones, en su mayoría del personal de la Marina de los EE.UU., de lo que el gobierno llama oficialmente “fenómeno aéreo no identificado (UAP, por sus siglas en inglés)», que se remonta a 2004. Etiquetado como una evaluación preliminar, fue compilado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en conjunto con un grupo de trabajo dirigido por la Marina y creado por el Pentágono el año pasado.

“El UAP claramente plantea un problema de seguridad de vuelo y puede representar un desafío para la seguridad nacional de Estados Unidos”, dice el informe, y agrega que el fenómeno “probablemente carece de una sola explicación”.

El informe marca un punto de inflexión para el gobierno de Estados Unidos después de que el ejército pasó décadas desacreditando los avistamientos de objetos voladores no identificados y “platillos voladores” que datan de la década de 1940. El informe incluye algunos casos de UAP que fueron revelados previamente por el Pentágono en un video de pilotos militares que muestran misteriosas aeronaves frente a las costas este y oeste de los EE.UU., desplazándose a velocidades imposibles, careciendo de cualquier medio visible de propulsión o superficies de control de vuelo, desafiando así toda tecnología conocida.

Todos menos uno de los avistamientos mencionados, un caso atribuido a un gran globo desinflado, siguen sin explicación, sujetos a un análisis adicional, según el informe. Para los otros 143 casos, el informe encontró que existen muy pocos datos para concluir si representan algún sistema aéreo exótico desarrollado por un gobierno o entidad comercial de Estados Unidos, o por una potencia extranjera como China o Rusia. En algunos avistamientos, el UAP parecía exhibir “patrones o características de vuelo inusuales”, pero pueden deberse a fallas en los sensores o presenciar percepciones erróneas y “requieren un análisis riguroso adicional”, según el informe.

Los analistas aún no descartan el origen extraterrestre, dijeron a los periodistas altos cargos estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato. Cuando le preguntaron sobre las posibles explicaciones extraterrestres, uno de los funcionarios dijo:

“Ese no es el propósito del grupo de trabajo, evaluar cualquier tipo de búsqueda de vida extraterrestre. Eso no es lo que se nos ordenó hacer”, agregó el funcionario. “De los 144 informes que estamos tratando aquí, no tenemos indicios claros de que exista una explicación no terrestre para ellos, pero iremos a donde nos lleven los datos”.

El estudio documentó 11 accidentes de UAP informados por pilotos y un pequeño número de casos en los que aviones militares “procesaron energía de radiofrecuencia asociada con avistamientos de UAP”. La mayoría de los informes también describieron objetos que interrumpieron el entrenamiento u otros ejercicios militares estadounidenses. El grupo de trabajo se centró en fenómenos presenciados en primera persona por pilotos militares, con 80 informes que implican detección por múltiples sensores. La mayoría eran de los últimos años.

El informe estableció cinco categorías explicativas potenciales: desorden en el aire, fenómenos atmosféricos naturales, programas de desarrollo del gobierno o de la industria estadounidense, sistemas de adversarios extranjeros y una categoría general de “otros”. La fuente anónima dijo que los hallazgos no proporcionaron ninguna “indicación clara” de que las UAP sean parte de un programa de recopilación de inteligencia extranjera o de un avance tecnológico importante de un adversario potencial.

En los últimos años, el gobierno ha adoptado UAP como su término para lo que comúnmente se conoce como “objetos voladores no identificados” u ovnis, asociados durante mucho tiempo con naves espaciales extraterrestres. El senador estadounidense Marco Rubio ha sido decisivo en la publicación de este informe, ordenado por el Congreso hace seis meses como parte de una legislación de inteligencia más amplia.

“Durante años, los hombres y mujeres en quienes confiamos para defender nuestro país informaron de encuentros con aeronaves no identificadas que tenían capacidades superiores, y durante años sus preocupaciones fueron a menudo ignoradas y ridiculizadas”, dijo Rubio. “Este informe es un primer paso importante para catalogar estos incidentes, pero es solo un primer paso.”

Después de la publicación del informe, el Pentágono anunció planes para “formalizar” su misión de investigación UAP. Aunque también hay que decir que este no es el primer informe oficial de Estados Unidos sobre ovnis. La Fuerza Aérea de EE.UU. realizó una investigación anterior llamada Proyecto Libro Azul, finalizada en 1969, que compiló una lista de 12.618 avistamientos, 701 de los cuales involucraron objetos que oficialmente permanecieron “no identificados”. En 1994, la Fuerza Aérea dijo que completó un estudio para localizar registros relacionados con el “incidente de Roswell” de 1947 en Nuevo México. Decía que los materiales recuperados cerca de Roswell pertenecían a un globo estrellado y que ningún registro indicaba que hubiera habido la recuperación de cuerpos o materiales extraterrestres.

Pero a diferencia de estos informes, los documentos de los UAP no descartan la posibilidad de que su origen sea extraterrestre, y esto ha provocado todo un revuelo en la comunidad conspirativa, donde aseguran que este es un paso más para la “Gran Revelación”.

