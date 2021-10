La gente ha estado tratando de predecir el futuro desde que existimos como especie: Nostradamus, los mayas, Baba Vanga, etc. Todos han intentado (con mayor o menor éxito) predecir lo que vendrá en nuestras vidas. Y lo más importante, continuamos esperando el fin de los tiempos, aunque parece que está llegando poco a poco. Pero quizás hemos estado buscando en el lugar equivocado. Si alguna entidad puede pronosticar correctamente nuestra desaparición, es probable que sea la serie animada, Los Simpson.

Durante más de tres décadas, la serie ha prosperado con una audiencia dedicada a las aventuras alocadas de Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Pero el problema es que a pesar de que muchas de sus historias son increíblemente extrañas, con el tiempo terminan siendo realidad en la vida real. Ya sea que se trate de una extraña casualidad o de clarividencia, depende de ti decidir, es imposible no mirar a Los Simpson e intentar buscar señales de eventos que están por ocurrir. Aún más inquietante, el programa de la FOX parece hacerlo con increíble precisión. No vamos a mencionar cada uno de los capítulos proféticos, pero ahora un casino online está buscando a alguien para ver las 280 horas de Los Simpson e identificar los momentos en los que la popular serie predijo el futuro.

En busca de profecías

Imagínate, por un momento, que te paguen por sentarte todo el día y ver tu serie de televisión favorita. Bueno, si eres fanático de Los Simpson, ese sueño se acaba de convertir en realidad. Un casino online está buscando a alguien para que vea cada episodio de Los Simpson y la película, para tratar de ayudar al casino a predecir el futuro, pagándole 5000 libras esterlinas (unos 5600 euros). En la oferta de trabajo, Platin Casino escribe lo siguiente:

“Es un fenómeno bien conocido que Los Simpson ha predicho eventos importantes de la vida y, en nuestra industria, a nosotros también nos gusta predecir lo que nos depara el futuro. Entonces, después de un par de años difíciles, en PlatinCasino.co.uk estamos intrigados por ver lo que nos depara el 2022. Antes del año nuevo, pensamos que pondríamos a Los Simpson a prueba y veríamos si, después de analizar cada episodio, nos puede ayudar a predecir el futuro. Como parte de nuestra misión de hacer esto, nos complace anunciar que estamos buscando a nuestro primer analista oficial de la serie Simpson”.

Según explican en la página web, contratado para ver todos los episodios de la popular comedia estadounidense, el analista de la serie Los Simpson recibirá un pago por anotar los eventos destacados del programa, para ayudarnos a predecir la probabilidad de que ocurra cada uno.

“Ahora, si aún no has oído hablar de Los Simpson prediciendo el futuro, esta teoría ha circulado a nivel mundial después de que algunas de las historias del programa se han hecho realidad años después de su emisión. Los eventos que ocurrieron en capítulos pasados que se han hecho realidad incluyen la presidencia de Donald Trump, el escándalo de la carne de caballo de 2013, la pandemia del coronavirus y, más recientemente, la escasez de combustible en Gran Bretaña”.

Ahora vale la pena tener en cuenta que, hasta la actualidad tal, hay más de 700 episodios de Los Simpson, lo que equivale a más de 280 horas de programa para sentarse. Para evitar hacerlo todo de una vez, el afortunado solicitante tiene que ver solo 35 horas y media a la semana de Los Simpson durante las ocho semanas que dura el trabajo, para poder asimilarlo todo.

Esto equivale aproximadamente a 17 libras (20€) la hora y 6.80 libras (8€) por episodio, lo que, una vez más, es mejor verlo cobrando que gratis, incluso si las últimas temporadas no tienen el mismo nivel de calidad que los primeros episodios. El analista también recibirá 75 libras (88€) a la semana para gastos, así como la entrega semanal de rosquillas, que es un incentivo mientras ves la serie interminable.

Todo lo que el afortunado solicitante tendrá que hacer es tomar notas de cada episodio de las historias destacadas e informarlas al equipo de predicción del casino, quien luego compilará los eventos en una lista de predicciones futuras y dará probabilidades de que sucedan. Los únicos requisitos para el solicitante son que debe ser mayor de 18 años, dominar el inglés, tener acceso a Internet, así como acceso a una televisión o un ordenador portátil y poseer avanzadas habilidades de escritura. La descripción de la oferta de trabajo también dice que amar Los Simpson no es esencial, pero probablemente es un requisito a tener en cuenta si vas a pasar 35 horas a la semana viéndola.

Y si quieres un ejemplo antes de postularte a la oferta de trabajo, entonces tenemos que retroceder al capítulo emitido el 27 de septiembre de 1997, el primer episodio de la novena temporada llamado “La ciudad de Nueva York vs. Homero Simpson (The City of New York vs. Homero Simpson)”. Aquí nos encontramos la más extraña y famosa de estas predicciones es que Los Simpson, la cual parecía aludir a los atentados del 11 de septiembre de 2001. En el capítulo en cuestión aparece un panfleto que decía: ‘Nueva York $9 al día’, y luego el World Trade Towers estaban justo detrás de las nueve, y se veía como el 11 de septiembre. Si hubiera diseñado algo para reflejarlo, no podría haber hecho un diseño que lo hubiera hecho parecer más claro. Como este hay muchas otras predicciones en los capítulos de Los Simpson.

