“Te gusta lo que te gusta. No tiene por qué ser una chica o un chico, o un él o un ella, o un esto o aquello. Lo que te gusta literalmente es la personalidad”. Estas son las palabras de la popular actriz Bella Thorne, antigua chica Disney, en el programa de televisión estadounidense ‘Good Morning America’. Gracias a sus palabras, la pansexualidad saltó a la palestra mediática dando visibilidad a una orientación sexual que muchas personas confunden con la bisexualidad.

“Pansexualidad” se define como una orientación sexual caracterizada por una atracción romántica hacia individuos, independientemente de su género o sexo. Esto puede incluir a todos aquellos o aquellas que se identifican como transgénero, no binarios o intersexuales. No hay que confundirlo con “pansexualismo”, la cual sí que posee una definición en la RAE: “tendencia a encontrar en toda conducta una motivación sexual”. Esta ambigüedad provoca que muchas personas que lo sean ni lo sepan, como es el caso de la actriz. “Alguien me lo explicó a fondo y me di cuenta de que lo era”.

A los pansexuales les gusta un determinado tipo de personalidad física y afectiva, es mucho más amplio que reducirlo a una cuestión de géneros

Si atendemos a sus raíces etimológicas, “pan” en griego significa “todos”, y por tanto, el término “pansexual” podemos entenderlo como una orientación sexual completamente abierta, que escapa de los roles y actitudes del binomio “masculino-femenino”. Otra chica Disney que también declaró serlo, Miley Cyrus, hizo que la palabra tuviera su máximo número de búsquedas en Google en agosto de 2015.

Muchos estarán pensando que dicha orientación es un sinónimo de “bisexualidad”, pero para nada. Como su propio prefijo indica, “bi” alude al hecho de que te sientas atraído por ambos géneros, mientras que “pan”, como ya hemos dicho, significa “todos”. Muchas personas se consideran bisexuales porque creen que les gustan ambos sexos o no se adscriben a ninguno en específico, al ver que se usa indistintamente con el término pansexual.

“Ambas identidades son válidas, aunque las personas están más familiarizadas con el concepto de bisexualidad”, asegura Joanna Whitehead, periodista experta en temas de género, a ‘The Independent’. “Identificarse sexualmente es un hecho crucial en la vida del individuo, pero tampoco necesario”. Es aquí precisamente donde nace el concepto de pansexual, en el hecho de que muchas personas desdeñan las formas de identificación, no solo de género, sino también sexual. A ellos les gusta un determinado tipo de personalidad física y afectiva, es mucho más amplio que reducir todo a una serie de características sobre tus gustos.

“Es genial ver cómo distintas ‘celebrities’ salen del armario y dan el paso a la hora de sincerarse sobre su sexualidad”, asegura Laurence Webb, presidenta de una fundación LGTB británica. “Sabemos que dar visibilidad al colectivo tiene un gran efecto en la confianza y el bienestar de las comunidades LGTB. Con ello, envía un mensaje a todos los que deberían estar orgullosos de lo que son y no pueden expresarlo”.

La bandera que ondean las personas que están dentro de este colectivo está compuesta por tres bandas horizontales de tres colores: el azul (representando a todos aquellos que se identifican dentro del espectro masculino sin atender a su sexo biológico), el rosa (dentro del femenino) y la amarilla (la atracción hacia los géneros no binarios, es decir, hacia aquellos que no se identifican con las palabras “masculino” o “femenino”).

La palabra también debe su origen al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, solo que con el sufijo cambiado por “-ismo”. En este sentido, Freud se refería a su hipótesis de que todas las conductas humanas derivan de los instintos sexuales. Antes de que estrellas de la televisión como Cyrus o Thorne lo popularizaran, el término se empezó a usar en la década de 1970 en Estados Unidos sobre todo. Pero no fue hasta 1990 cuando los géneros no binarios comenzaron a tener visibilidad dentro del espectro social.

/psg @Radio_Santiago