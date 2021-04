Científicos de la Universidad Estatal de Arizona sugieren que unas formaciones grandes de roca localizadas en la corteza terrestre rodeando el núcleo pueden ser los restos del protoplaneta Theia que supuestamente impactó contra el, entonces, prototipo de la Tierra hace 4.500 millones de años y llevó a la formación de la Luna, según señalaron los especialistas durante la 52.º Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria.

Los sismólogos llaman a estos fragmentos como grandes provincias de baja velocidad de corte (LLSVP, por sus siglas en inglés) que se encuentran debajo de África Occidental y el Océano Pacífico. Con hasta 1.000 kilómetros de altura y varias veces más de ancho, “son la cosa más grande en el manto de la Tierra”, explicó Qian Yuan, autor del estudio.

New theory suggests large blobs of material in Earth's mantle are remnants of protoplanet Theia https://t.co/04imrRFfqX pic.twitter.com/9xjD0Ct3BM

— Mark Andrew Catton 🍁 (@FightMACFight) April 3, 2021