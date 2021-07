A comienzos de esta semana, un grupo de diputados del Frente Amplio, del Partido Socialista y del Partido Comunista anunció que presentarían una acusación constitucional contra el ministro de Educación Raúl Figueroa. Esto, argumentando “abandono” por parte de esa cartera y criticando el constante llamado que ha hecho el secretario de Estado a retornar a clases presenciales en medio de la pandemia.

“Nosotros no estamos estudiando presentar una acusación, nosotras vamos a presentar una acusación constitucional, ya tenemos redactado un texto para ello, esto se concretará durante la próxima semana. Existe un abandono evidente por parte del gobierno y del ministro de Educación”, sostuvo Camila Rojas (Comunes).

Por su parte, Juan Santana (PS), presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, dijo que “este llamado permanente a exponer la salud y seguridad de las comunidades escolares generando un retorno que a todas luces no es seguro, resulta una tremenda irresponsabilidad por parte de un ministro de Educación, que está infringiendo una de sus principales responsabilidades que no es otra que resguardar la integridad física y síquica de las personas, no solamente de los niños y niñas, sino que también de los docentes, asistentes de la educación y apoderados que forman parte de las comunidades escolares”.

Hoy, en radio Duna, el ministro de Educación se refirió a este anuncio, señalando que “no quita el sueño, pero quita tiempo”.

“Hoy el esfuerzo del ministerio, del mismo Congreso, de todo el país tiene que estar en cómo aseguramos las mejores condiciones para darle continuidad al proceso educativo de nuestros niños y jóvenes y este tipo de acusaciones lo que hace es desviar el esfuerzo, desviar el tiempo y eso termina en desmedro de los mismos niños. Por lo tanto, yo soy muy respetuoso de las atribuciones del Congreso, los diputados sabrán cómo las ejercen, pero lo que sí está claro es que obliga a dedicarle tiempo, esfuerzo, y eso va en desmedro del bienestar de los niños. Y creo que hoy día a todos los chilenos lo que les interesa es que como país pongamos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, en cómo favorecer el proceso educativo de los niños y jóvenes que se ha visto tan perjudicado durante este tiempo”, afirmó.

Además, fue consultado por las recurrentes acusaciones constitucionales que ha presentado la oposición contra ministros de este gobierno, que han incluido al exministro de Salud, Jaime Mañalich, a los exministros del Interior, Víctor Pérez y Andrés Chadwick, y a la exministra de Educación, Marcela Cubillos.

“Evidentemente, ha ido quedando en evidencia que se ha utilizado la herramienta de la acusación constitucional con fines precisamente políticos y distorsionando en definitiva ese instrumento. Un instrumento que es de fiscalización extrema, de último arrase, cuando no hay nada más que hacer en términos de fiscalización parlamentaria y en cada uno de los casos lo que ha pasado es que se desvía el esfuerzo de la política pública hacia un mecanismo que tiene otro objetivo y que en definitiva termina distorsionando no solo las relaciones. Porque se necesita hoy día más que nunca unidad, consenso, objetivos comunes. Esta cosa termina generando polarización y se desvían los objetivos”, dijo sobre este punto.

Figueroa afirmó que dicha acusación aún no ha sido presentada, y que seguirá dedicando “cada día, cada hora, todo nuestro esfuerzo, el mío y de todo el equipo del ministerio a que cada niño y cada joven tenga el mejor acceso a la educación en un momento tan complejo como este”.

Vocero de gobierno: “Acusación es el récord mundial de lo insólito”

Por otro lado, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió también al anuncio de acusación constitucional en contra de Figueroa y aseguró que “simplemente es insólito, es un récord mundial no solo por la cantidad de acusaciones constitucionales sino que, querer acusar a un ministro porque desde el día uno ha estado intentado que los niños puedan volver a clases de manera presencial y segura, chuta, la acusación tendría que haber sido por lo contrario, si no hubiera intentado que los niños volvieran a clases a sabiendas del gigantesco problema socioemocional que significa para los niños, de salud mental para sus familias y ellos mismos, en la socialización, de los aprendizajes, del aumento de la brecha de desigualdad”.

En conversación con Tele13 Radio, el secretario de Estado señaló, también, que la otra crítica que se le hace al titular del Mineduc es que no creó una política pública “que a algunos en la oposición les hubiera gustado que estuviera” -en relación a las críticas por falta de financiamiento a las escuelas. Sobre esto, agregó que “eso no es una acusación constitucional, es una disputa política, lo pueden poner en su programa de gobierno si quieren”.

Además, indicó que el libelo acusatorio responde a una tensión al interior del bloque opositor, “pero aquí se equivocaron medio a medio, porque lo que están intentando hacer es usar una cosa que simplemente no cuadra. Cómo no pueden ponerse del lado de los niños, niñas y adolescentes que quieren volver al colegio en seguridad, eso es lo que ha hecho todo este tiempo el ministro de Educación. Es realmente insólito, es el récord mundial de lo insólito en materia de una acusación constitucional”.

“Esa mirada de desprecio hacia la educación socioambiental de nuestros niños y particularmente de los más vulnerables por una cuestión puramente política, simplemente no cuadra”, dijo.

Variante Delta y protocolos escolares

En otro tema, Figueroa se refirió en radio Duna a la variante Delta del Covid-19 y cómo los colegios están preparados para ello.

El ministro aseguró que los protocolos con los que cuentan los establecimientos educacionales están “preparados” para esta nueva variante del coronavirus.

“Obviamente que el Ministerio de Salud está muy atento y preocupado con la evolución de esa variante, pero en materia de protocolos a seguir en los establecimientos educacionales, la verdad es que los protocolos son exigentes y por tanto están preparados para esta nueva variante y otras cosas que pueda ocurrir. Lo importante es poner mucho énfasis en el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Con el Ministerio de Salud hemos reforzado las cuadrillas sanitarias que es algo muy importante porque permite que las mismas comunidades estén atentas al cumplimiento de las exigencias”, dijo.

Eso sí, agregó que “obviamente habrá que estar muy atento a las recomendaciones y exigencias del Ministerio Salud, pero con la organización de los establecimientos que tenemos, que son exigentes pero cumplibles, se puede llevar adelante”.