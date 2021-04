Beatriz Sánchez fue la invitada anoche a una nueva edición del programa Tolerancia cero.

Precisamente allí Mónica Rincón le recordó que, “cuando le preguntaron por usted, ¿quién es Beatriz Sánchez? Pamela Jiles dijo: ‘yo creo que políticamente ella casi no existe’”.

La candidata a constituyente del distrito 12 se tomó su tiempo para responder.

“Yo la conocía como periodista, no la conocía como en su comportamiento político. Y ahora la conocemos en su comportamiento político”, comenzó diciendo Beatriz Sánchez.

Rápidamente Queen Mónica la asaltó con una pregunta.

“¿No votaría por ella como candidata presidencial?”, dijo la periodista de CNN Chile.

“No”, respondió Sánchez.

“Perdón”, interrumpió el coro de sus colegas Mónica Rincón para formular su contrapregunta, “¿en ninguna circunstancia? ¿Ni aunque ganara una primaria?”.

“Si tú en este momento me preguntas a mí como Beatriz Sánchez, porque esto no es algo que hayamos decidido en colectivo, quiero aclarar, yo como Beatriz Sánchez no haría primarias con Pamela Jiles”, señaló la invitada.

“¿Por qué?”.

“Porque creo que Pamela Jiles es un liderazgo personal. No hay una construcción política atrás. No hay un proyecto de futuro país. No hay un proyecto colectivo que es lo que a mí me entusiasma de la política”, argumentó Beatriz Sánchez.

“Tenemos una idea de país, nos imaginamos algo distinto a lo que hay ahora. Le decimos a la gente que nos acompañe. Pero tenemos una idea de futuro país, lo hacemos en colectivo”, señaló.

Luego siguió: «En algún momento podremos haber sido más, ahora menos, espero que en otro minuto seamos más, pero se hace un debate en colectivo, hay frentes de acción que están trabajando».

«Frente de salud, frente de trabajadoras, frente feminista, hay frente distintos, hay partidos vivos que hacen cosas. Tenemos candidaturas constituyentes, hay discusión política. Eso es la política para mí. Eso es lo que me gusta», explicó Sánchez.

Luego cerró: “Este tipo de liderazgo, en el caso de Pamela Jiles, yo lo comparo mucho con el tipo de liderazgo de Donald Trump”.

“No tiene detrás un partido, sino que es de un personalismo… De hecho la otra persona allegada a ella es su pareja, que además es candidato. Y ella habla por él, una cosa muy extraña”, concluyó.

