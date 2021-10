En abril de 2020, el Departamento de Defensa publicó videos grabados por cámaras infrarrojas en aviones de la Armada de los EE. UU. documentando encuentros con una variedad de “fenómenos aéreos no identificados” u ovnis. Los pilotos informaron haber visto objetos volando por el cielo a velocidades hipersónicas y cambiando de dirección casi instantáneamente, capacidades que van mucho más allá de cualquier tecnología conocida.

¿Qué estaban viendo los pilotos? ¿Fenómenos atmosféricos extraños? ¿Algo más? Lo cierto es que hasta día de hoy no sabemos si hay vida extraterrestre inteligente en otros planetas o en el nuestro. Sin embargo, hay científicos que consideran que deberíamos estar agradecidos de que todavía no tengamos ninguna evidencia de contacto con civilizaciones alienígenas. Intentar comunicarse con extraterrestres, podría ser extremadamente peligroso para nosotros. Aunque cabe la posibilidad de que nos hayan estado ocultando la verdad. O por lo menos esto es lo que dicen cuatro ex altos mandos de la Fuerza Aérea de EE.UU., ya que afirman que los ovnis desactivaron los sistemas de armas nucleares e incluso intentaron iniciar los procedimientos de lanzamiento de un misil.

Ovnis y la Tercera Guerra Mundial

Ex altos mandos del ejército estadounidense afirman que los extraterrestres estuvieron a punto de comenzar la Tercera Guerra Mundial después de presenciar cómo manipulaban los sistemas de armas nucleares. Además están listos para presentar las evidencias de que los incidentes extraterrestres se remontan a varias décadas. Los ovnis desactivaron los sistemas de armas en las bases nucleares e incluso comenzaron a activar misiles iniciando secuencias de lanzamiento antes de apagarlos más tarde.

El ex oficial de la Fuerza Aérea, Robert Salas, era el comandante en servicio de una instalación de control de lanzamiento subterránea asignada a la Base de la Fuerza Aérea Malmstrom en Montana el 24 de marzo de 1967. Explicó que sus diez misiles balísticos intercontinentales se volvieron inoperables. Informó a sus superiores e intentó que el ejército respondiera a la actividad OVNI. Sin embargo, la respuesta fue que no dijera nada. Obedeció las ordenes, pero Salas descubrió que solo ocho días antes, el 16 de marzo de 1967, ocurrió un incidente similar en otra instalación de control de lanzamiento de misiles.

Los incidentes provocaron que altos manos considerasen un posible ataque enemigo por parte de extraterrestres. Los cuatro ex capitanes de la USAF hablarán sobre estos casos de interferencia OVNI y revelarán documentos gubernamentales desclasificados. En 2010, copatrocinó con el investigador de ovnis Robert Hastings la primera conferencia de prensa sobre ovnis y armas nucleares en un intento de que el Congreso de los EE.UU. abordara públicamente esta y otras misteriosas violaciones de seguridad. En 2020,se postuló para el Congreso, pensando que así sería más fácil revelar la verdad, pero cayó en las primarias.

Salas no ha cesado en su intento, por lo que inició una recaudación de fondos de GoFundMe para financiar una conferencia de prensa. La campaña alcanzó su objetivo, por lo que el 19 de octubre de 2021, de 8:30 a 11:00 hora local, la conferencia se realizará en el National Press Club en Washington D. C. y solo podrá acceder ciertos invitados, medios acreditados y personal del Congreso. El panel estará formado por Robert Salas, ex capitán de la USAF y comandante de la tripulación de misiles nucleares, Robert Jamison, ex capitán de la USAF y oficial de selección de objetivos de misiles nucleares, David Schindele, ex capitán de la USAF y comandante de la tripulación de misiles nucleares, y Robert Jacobs, ex teniente de la USAF y oficial fotográfico de prueba de misiles. ¿Qué revelarán?

Según el comunicado de prensa, el panel de ex oficiales de la Fuerza Aérea de EE.UU. discutirá su participación en incidentes OVNI en instalaciones de lanzamiento de misiles nucleares y sitios de prueba durante la era de la Guerra Fría. Las declaraciones juradas de testigos que corroboran la realidad de la actividad OVNI en los sitios de armas nucleares estarán disponibles.

“Es hora de que el Congreso de los Estados Unidos celebre audiencias públicas sobre el Fenómeno Aéreo No Identificado (UAP)”, dice la descripción de GoFundMe. “Hay muchos testigos militares que pueden verificar incidentes OVNI de bases de armas nucleares. Todos los fondos de esta recaudación se utilizarán para apoyar una conferencia de prensa y actividades en Washington D. C. con algunos de estos testigos en los próximos meses. El período actual representa una oportunidad única para promover la divulgación abierta y pública de secretos guardados durante mucho tiempo por las agencias gubernamentales. Cualquier cantidad será apreciada. Gracias”.

