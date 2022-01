Con apenas tres puntajes nacionales –de 120 totales– y fuera del ranking de los 100 mejores establecimientos, los resultados de la PDT 2022 marcaron una nueva caída para el Instituto Nacional (IN). Un pequeño reflejo de la crisis que ya hace años atraviesa el emblemático liceo, que el pasado 2021 hizo noticia por haber abierto sus puertas a estudiantes mujeres, pero que durante años ha percibido cómo parte de las demandas nacionales utilizan las aulas como un escenario para la difusión de ideologías extremas, vandalismo y violencia.

En sus más de dos siglos –208 años– el IN ha formado a 18 expresidentes de la República, líderes políticos, empresarios y escritores. Y es que el alto rendimiento de sus estudiantes hizo que el 2010 el instituto concentrara el 10% del total de los máximos nacionales alcanzados en la entonces Prueba de Selección Universitaria (PSU), una cifra que ha venido en picada en desde entonces, y este año solo tres de sus alumnos alcanzaron la distinción. Sus éxitos académicos dejaron de ser noticia, y más bien ahora se le conoce por un historial asociado a las movilizaciones.

La denominada “Revolución Pingüina” de 2006 fue quizá el punto de partida para los movimientos escolares que consolidaron el liderazgo del Instituto Nacional entre los establecimientos públicos. El 22 de mayo del mismo año, el IN inició el paro que ocho días después logró sumar a más de 250 colegios. En 2011, la historia fue similar. Mientras Camila Vallejo y Giorgio Jackson –entonces líderes de la Confech– encabezaban las protestas que bajo la consigna “No + Lucro”, el Instituto Nacional fue nuevamente la sede de ocupaciones ilegales, esta vez, con una connotación mucho más violenta.

A pesar de que en los años siguientes las movilizaciones estudiantiles disminuyeron su intensidad a nivel país, en el IN las protestas siguieron, esta vez por conflictos internos con la administración del establecimiento que se encontraba en manos de la exalcaldesa de Santiago, Carolina Tohá. Un incremento en la violencia que llegó a su punto más álgido entre 2018 y 2019 cuando encapuchados y bombas molotov se tomaron Arturo Prat 33.

El conflicto les pasó la cuenta y así lo percibe el analista político Max Colodro quien en conversación con el programa radial Mirada Líbero en Agricultura, asegura que “el Instituto Nacional –entre muchos factores porque no es un solo factor– está pagando también los costos de lo que ha sido la excesiva politización, sobre ideologización de los movimientos más radicales que de algún modo han impedido el funcionamiento normal del colegio durante mucho tiempo, tomas muy largas, ocupaciones, paros prolongados”.

En este sentido, Colodro considera que finalmente la excesiva politización de los centros de alumnos y actividades académicas, le han pasado “una cuenta bien grande” a la educación pública. “Yo creo que el caso del Instituto Nacional es muy emblemático mencionar”, lamenta.

No, no hay ningún error en la lista. El Instituto Nacional no está entre los cien mejores colegios en la prueba de selección universitaria. La violencia logró su objetivo… pic.twitter.com/RKE5jLrFE2

— Max Colodro ‎מָקס (@maxcolodro) January 12, 2022