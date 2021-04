El nombre de Guillermo Pirce reapareció hace algunos días debido a la detención de su hijo Juan Pablo Pirce Valenzuela, funcionario del Poder Judicial que quedó en prisión preventiva por tenencia de un arsenal de guerra, pero en la región de La Araucanía es una autoridad conocida y presente hace casi dos décadas. La fuerza e influencia del Partido por la Democracia (PPD) y de los políticos representantes de la IX Región por ese partido, habrían mantenido a Pirce -también militante- entre los “viejos conocidos” de la provincia de Malleco y específicamente de la comuna de Traiguén, donde vive y es vecino del imputado, Juan Pablo Pirce.

Desde 1994 que Guillermo Pirce ha estado relacionado con la intendencia de la región, en ese entonces bajo el liderazgo de Óscar Eltit y luego permaneció como un hombre de confianza de quienes lo sucedieron, desempeñándose en asuntos indígenas de esa oficina hasta 2008 y colaborando en el gabinete durante seis períodos de intendentes en la IX Región, todos del PPD.

En 2016 llegó su turno para dirigir. En noviembre y tras la renuncia de Andrea Parra, actual diputada PPD, quien preparaba su carrera hacia la Cámara de Diputados, Guillermo Pirce fue nombrado por la ex presidenta Michele Bachelet como Gobernador de la Provincia de Malleco. Y un día después, también se quedó con el cargo de Intendente subrogante de la Región de La Araucanía tras la salida de Andrés Jouannet (DC), quien renunció con el mismo objetivo de Parra.

Su llegada no fue sorpresiva ya que Pirce fue afianzando lazos con los representantes de su partido en la zona. Tras su salida como asesor en la Intendencia, formó parte de la Municipalidad de Traiguén entre 2008 y 2012, cuyo alcalde era Rigoberto Osses, electo como independiente dentro del pacto del PPD. Pirce fue Dideco, secretario municipal y alcalde subrogante en el municipio. Expone el diario Las Noticias de Malleco del 12 de noviembre de 2016, al Pirce asumir como gobernador.

“Asistente Social de profesión y traiguenino, este profesional se ha desempeñado como secretario municipal y alcalde subrogante en Traiguén, Dideco y asesor en la intendencia de La Araucanía. Es activo militante del PPD y muy cercano al senador Jaime Quintana“, se lee en la publicación. Su nexo con el senador fue mencionado por diversos medios regionales al hacerse público el nombramiento.

Fuentes de la región confirman su cercanía con Jaime Quintana, senador por la zona desde el año 2010 y antes diputado por la región durante 8 años. Aseguran, fuera de micrófono, que “Quintana es el padrino político de Guillermo Pirce” y que junto a Eugenio Tuma -también senador durante el 2016- habrían influido para la designación de Pirce como Gobernador e Intendente.

Su paso por la intendencia como subrogante fue rápido ya que estuvo solo 35 días en el cargo pero, en paralelo, conservó el puesto en la Gobernación de Malleco donde permaneció hasta julio de 2017. De todas formas alcanzó a participar en distintos eventos y en varios coincidió con el senador Quintana. Reseña el periódico Las Noticias de Malleco del 6 de diciembre de 2016 un acto en el que Pirce hizo la entrega de terrenos en Angol donde se construiría un hospital, lo que fue valorado por el senador y entonces vicepresidente de la Cámara Alta. También participaron en el aniversario 136 de la Plaza José Manuel Balmaceda, en Victoria, relatada por el mismo diario en su edición del 29 de marzo 2017 y en la inauguración del cuartel de bomberos de Pailahueque en mayo del mismo año.

Cuando se cuestionó su doble nombramiento y las complejidades que eso podría traer fue el mismo Quintana quien descartó las dudas y dijo que no era problema. En el Diario Austral de la Araucanía (14 noviembre 2016) señaló: “Pirce es una persona que trabajó durante años en la intendencia por lo tanto no hay allí un problema de falta de experiencia o conocimiento”. Tres semanas después volvió a referirse a sus capacidades cuando calificó como un “error político” el hecho de que no se hubiera nombrado un intendente definitivo aún. “Uno esperaría un mínimo de acuerdo de los partidos que están en esta carrera, porque si no hay una resolución es porque hay distintos nombres corriendo. Ahora la Región no está acéfala, pero no se puede descansar en una sola persona, más allá de la experiencia de Pirce“, dijo el senador.

Su influencia es conocida y se condice con la cantidad de cargos públicos del PPD en la región, así como también los alcaldes que representan al partido. Solo en la bancada de diputados de la colectividad, 2 de sus 8 miembros son de la IX Región. Según otras autoridades de la zona “el PPD ha hecho un aterrizaje importante” y tiene “una innegable influencia política”, ya que, explican, siempre han mantenido su presencia en la región.

Quintana como promotor de los alcaldes en la IX Región

El senador Quintana es conocido en la región por apoyar a todos los alcaldes y concejales que representan al partido y ha impulsado distintas campañas. Sin ir más lejos: la de su esposa Susana Aguilera, militante del PPD y alcaldesa de Vilcún desde 2012, siendo la única edil mujer entre las 32 comunas de La Araucanía.

“Hoy día que el senador Quintana tenga a su señora implica el arraigo que tiene todavía y que sostiene el PPD en la región. Han mantenido, más allá de los cambios, presencia importante en la región”, dice una fuente de la zona fuera de micrófono.

A quien le ha brindado gran respaldo también es a Ricardo Sanhueza Pirce, sobrino de Guillermo y alcalde de Traiguén desde el 2016 como independiente pro PPD, quien se vio “salpicado” por la detención de su primo funcionario del Poder Judicial. A través de su cuenta de facebook, el edil lamentó y condenó los hechos. “Lamento y veo con preocupación como algunas personas por motivaciones políticas y de manera dolosa e infundada, pretendan relacionarme con los hechos investigados, considerando que las responsabilidades penales son individuales y que yo personalmente nada tengo que ver en ello”, expresó.

“La cercanía del senador Quintana en Malleco y en Traiguén, específicamente, es bien directa, porque él ha sido el senador que ha apoyado firmemente al alcalde que hoy día está en ejercicio en Traiguén, también en las otras comunas como Purén y Lumaco”, aseguran dirigentes de la región.

En 2016, año de elecciones municipales, Guillermo Pirce actuó como jefe de campaña de su sobrino, Ricardo Sanhueza apoyado, a su vez, por el PPD. En la ocasión, Pirce en entrevista con un medio regional se refirió a esta labor: “Tuvimos éxito en la generación de una nueva figura, un nuevo liderazgo en Traiguén, logrando que fuese elegido alcalde con un 52% de los votos. Esto nos reconforta y nos da esperanzas para que la comuna se renueve en ese aspecto”.

Ricardo Sanhueza confesó en sus primeros días como alcalde que había salido de la política luego de ser concejal entre 2000 y 2008, pero volvió el 2012 motivado por Quintana. “Me salí porque creí en la necesidad de hacer cambios, lo hice con 1.500 sufragios y consideré que con dos periodos estaba bueno y di un paso al costado. Después el senador Quintana me motivó a volver y lo hice en 2012“, reveló en el diario de Malleco. A lo que otras fuentes aseguran que “es evidente que Quintana tiene un compromiso con el alcalde”.

El senador PPD felicitó y resaltó el triunfo electoral de Sanhueza en Traiguén. “Este es un gran triunfo para el PPD, para la ciudadanía, para Javier Jaramillo en Victoria y Ricardo Sanhueza Pirce en Traiguén, dos hombres de esfuerzo y ejemplos de compromiso cívico, que ganaron en sus respectivas comunas, y que de seguro, saldrán victoriosos en octubre próximo”, dijo Quintana.

“Ricardo representa lo mejor de los valores cívicos, pero también personales. Es un hombre con un gran compromiso de servicio público, con una vocación por lo formativo inigualable y por lo tanto, a partir de esta primaria, le estamos ofreciendo a los traigueninos la mejor opción para alcalde”, agregó el parlamentario.

Traiguén con más ideas para el futuro, Ricardo Sanhueza, Alcalde electo #Municipales2016📣 pic.twitter.com/AxWJkrYs1v — Partido Por la Democracia (@PPD_Chile) October 25, 2016

Tanto Quintana como Sanhueza han coincidido en muchos eventos en la zona, el primero de ellos, la instalación del concejo municipal en diciembre de 2016, acto en donde también estuvo presente Guillermo Pirce como intendente subrogante y Eugenio Tuma. En enero de 2017, Sanhueza lo visitó en Santiago y más tarde impulsaron juntos un proyecto de un Museo Histórico para Traiguén para el que visitaron un inmueble en abril. Se reunieron nuevamente en diciembre para la conmemoración de los 139 años de Traiguén, en un desfile en el que estuvieron presentes los diputados Jorge Rathgeb (RN), Mario Venegas (DC) y la diputada electa Andrea Parra. El año siguiente el senador también participó en la cuenta pública del alcalde Sanhueza, presentada en abril de 2018, y en la búsqueda del terreno para emplazar el proyecto de la Feria Chacarera de la comuna.

Un tweet del senador de 2010, tiempo en el que Guillermo Pirce era parte de las filas de la Municipalidad de Traiguén da cuenta de que se conocen al menos desde entonces. “Ese compañero Pirce está ahora en Traiguén”, respondió a una usuaria de la red social el 5 de junio de 2010.

También entre los años 2015 y 2016, Pirce trabajó en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) con foco en la propia región de La Araucanía.

José Manuel Rojo Edwards manifestó en su columna Serie Narcos Traiguén: “Este funcionario judicial habría tenido acceso a información privilegiada, como por ejemplo, ordenes de entrada, registro y ordenes de detención de terroristas en el Sur. Concluyo que ya tenemos, al menos en parte, la explicación de porqué la inteligencia no funciona. El porqué las acciones de carabineros y la fiscalía no tienen el efecto esperado, y a la luz de los hechos pareciera hasta lógico que violentistas y narcos se escapen de las ordenes de captura”.

En la región hay quienes aseguran que la trayectoria por distintas entidades de Guillermo Pirce refleja una falta de prolijidad en el nombramiento de cargos y que daría “una respuesta al porqué en la zona no hay una eficiencia o efectividad en el control de la violencia”. El hecho de tener una relación familiar con el detenido con el arsenal de guerra podría llegar a “justificar que cuando ellos han sido autoridad no se ha actuado con suficiente fuerza para imponer el Estado de Derecho”, señalan.

Por Daniela Bas para El Líbero

