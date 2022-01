La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), aseguró que se han mantenido las conversaciones con el Gobierno para que el proyecto que permite una Pensión Garantizada Universal (PGU ) y su financiamiento avance en el Congreso y e ese sentido señaló que desde el Ejecutivo están disponibles a buscar nuevas fórmulas para conseguir recursos permanentes.

Previo a que el texto sea votado este lunes por la comisión de Trabajo y luego el martes llegue a la comisión de Hacienda que ella preside, la legisladora también se manifestó -en conversación con Radio Universo- en desacuerdo con la indicación impulsada por Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social en la Cámara que establece un impuesto a los denominados “súper ricos”.

“Si seguimos y logramos avanzar en la línea de lo que estamos conversando hoy día entre Gobierno, nuevo gobierno, los parlamentarios de Hacienda, queremos conversar con nuestros colegas, espero antes del martes que vamos a empezar a tramitar esto en nuestra comisión, creo que vamos a lograr destrabar esta situación”, aseguró.

Agregando que “lo importante es encontrar los mecanismos y creo que el Gobierno, y yo he estado conversando mucho con los ministros, está abriéndose a un camino que nos dé respuestas a lo que se ha planteado por expertos, por organismos sociales y es que este proyecto tal como está planteado tiene que ser reformulado” dijo señalando que se refiere a buscar otras fórmulas de financiamiento.

Mientras que si bien enfatizó que ella coincide en que “los que tenemos más, tenemos que pagar más”, indicó que sobre el impuesto a los súper ricos que “no lo comparto, porque los países que lo han instalado, 13, quedan solo tres, uno ya está cambiando esta modalidad y se van a quedar dos. Porque no es efectivo, no recauda lo que quieren que se recaude y creo que es importante avanzar en ese sentido, que tengamos los recursos para poder solventar todos los desafíos que el país tiene”.

Indulto

Rincón quien ofició a la Corte Suprema y al Presidente Sebastián Piñera tras recibir un informe de Gendarmería que indica que hay 144 personas a la espera de ser condenadas estando en prisión preventiva por supuestos delitos cometidos en el estallido social, se refirió también a la solicitud hecha por el Mandatario electo Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) de que el Senado despache el proyecto de indulto a los llamados presos de la revuelta durante enero.

Ante eso, sobre la iniciativa que el lunes será votada por la comisión de Constitución en particular, la líder del Senado aseguró que más que fijarse en el proyecto, el asunto debiera resolverse por la actuación de los tribunales y la Fiscalía.

“Creo que poder clarificar las cifras, las situaciones, las causas es tremendamente importante. Yo lo he dicho muchas veces, no comparto el proyecto de ley en los términos que ingresó a la discusión legislativa en el senado (…). Primero para poder indultar tiene que haber una resolución, una condena, sino no aplica la figura jurídica; segundo, creo que hay situaciones en las que derechamente no se puede o a mí no me parece que se pueda indultar, y tercero por eso es tan importante el caso a caso”.

“Lo que sí es claro es que hay situaciones donde hay detenidos con prisión preventiva, que es una figura procesal que si ya se les hubiese procesado, y hay uno en concreto que señalamos como ejemplo en ese oficio que ya hubiese cumplido su condena si hubiese sido procesado. Entonces se han excedido todos los tiempos y límites y creo que eso atenta contra toda la normativa internacional”, recalcó la presidenta del Senado.

Rincón explicó que respecto al tema “hay dos situaciones”: “una es el proyecto en sí mismo, que se pueda legislar y dos que se resuelva el problema. Lo que yo he conversado con el Presidente (electo) en la reunión que tuvimos hace dos días, es que coincidimos en que el problema tiene que resolverse. Y todo el mundo mira al proyecto de ley como la vía de solución y creo que, es mi humilde opinión, siempre puedo estar equivocada, esto se podría resolver hoy día no con el proyecto de ley sino que con la actuación de tribunales y Fiscalía”.

En ese sentido insistió en que “se debiera resolver sin necesidad de eso tampoco, si hay casos que ya debieran estar las personas sueltas, entonces a mí me impacta que todo se centre en la discusión de un proyecto de ley cuando esto se podrá resolver ya hace mucho rato”.

