El ex presidente de RN Carlos Larraín se refirió al nombramiento del ex diputado UDI Patricio Melero como nuevo ministro del Trabajo, hecho que generó molestia en Renovación Nacional, y ante lo cual señaló que “echar al trajín la seguridad social por enojo, me parece muy mal”.

“El subsecretario Pizarro yo lamento que no haya quedado, lo conozco y creo que tenía su expediente más o menos apto, pero echar al trajín la seguridad social simplemente por enojo, a mí me parece muy mal. Ya tenemos la seguridad social chilena convertida en caja electoral, todo esto de los retiros no es más que una manera de ir haciendo campaña de los parlamentarios con cargo a la seguridad social y al futuro de sus beneficiarios”, dijo Larraín.

A su juicio, “se está usando la seguridad social o para pegarle un puñete al Gobierno, cosa que me parece bastante tonta, o para financiar las propias campañas o para fortalecer la posición de Mario Desbordes que venía diciendo esto mismo hace poquitos días y lo sacan de esta posición o lo ayudan a salir de esa posición tan desmedrada que tiene del 2%”.

Asimismo, Larraín indicó que “la salida de la ministra Zaldívar me parece pésima. ¿Por qué? Porque ella conocía del asunto, tenía su prestigio personal involucrado, era muy persuasiva, se llama como se llama, Zaldívar es un apellido distinguido en la centroizquierda chilena y ella puso todo esto en juego, pero claro, se encontró con el muro de Berlín de la izquierda, que habla mucho de mejorar las pensiones, pero que no ayuda mucho a mejorarlas”. “Seguimos donde mismo, gracias al obstruccionismo de la izquierda que está feliz chingando”, acotó.

Respecto al nuevo titular del Trabajo, Larraín expresó que “creo que es una buena persona, con amplísima experiencia política, tiene un trabajo dificilísimo, no quiero ser cataplasma, pero si fracasó la ministra Zaldívar, yo no veo razones para que a Patricio Melero le vaya bien, dicho muy crudamente, es un hombre honrado y trabajará lealmente por lo que le han pedido que haga”.

Sobre las críticas a Melero, acotó que “el argumento de fondo es que Melero fue alcalde de Pudahuel en tiempos del gobierno de Pinochet, pero algunos de sus críticos portaban armados y tienen olor a pólvora”.

