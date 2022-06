El Blue Beam Project es una teoría conspirativa sobre un proyecto cuyo propósito es crear una Segunda Venida artificial, con el fin de controlar a la población. Según la teoría, el propósito del Nuevo Orden Mundial es abolir todas las religiones para reemplazarlas con una religión mundial. Abolir todas las identidades nacionales para establecer una identidad mundial. Abolir la familia como se conoce hoy en día para reemplazarla con individuos que trabajen todos para la gloria del nuevo gobierno mundial.

Cabe destacar que durante la pandemia causada por la propagación del coronavirus, la teoría de Blue Beam volvió a surgir como el escenario descrito por el periodista canadiense Serge Monast, sobre todo por el método de las epidemias para establecer el control sobre la humanidad en la tercera y última fase. Por lo que algunos creen que este proceso ya ha comenzado. Ahora bien, ¿este escenario es real?

La falsa invasión extraterrestre en 2022

John DeSouza, un ex agente especial del FBI, es noticia esta semana por su entrevista con Michael Salla, fundador de Exopolitics.org, quien también fue noticia esta semana con su ‘revelación’ de que Vladímir Putin invadió Ucrania para apoderarse de una “antigua arca espacial”.

“Lo que vamos a ver es que vamos a ver estos Tic Tacs, también llamados UAP, esa es la nueva terminología, así como también vamos a verlos enfrentándose a barcos civiles y buques en una hostil forma agresiva”, explica DeSouza.

El momento clave de la entrevista fue la predicción de DeSouza, quien asegura que los ovnis/UAP Tic Tac, que hasta ahora solo han aparecido alrededor de los barcos de la Marina, pronto se volverán hostiles y agresivos contra los civiles.

“Es posible que aún no estén matando personas, pero harán cosas para inhabilitar barcos, inhabilitar embarcaciones, en realidad tendrán una confrontación física real”, continúa revelando el ex agente especial. “Porque en este punto necesitan aumentar el miedo más de lo que lo han hecho. No puede ser solo esto: oh, los Tic Tacs aparecieron y se deslizaron y luego desaparecieron. Tendrán que subir ese nivel”.

Dado que DeSouza trabajó para el FBI de EE. UU., se refiere al gobierno de EE.UU. El propio Salla menciona el Proyecto Blue Beam, que Monast vinculó a la NASA y la ONU. A parte de la “falsa invasión”, DeSouza también habló sobre los Hombres de Negro, la Luna como estructura artificial, naves nodrizas o arcas alienígenas.

“Mi llamado es mostrarle a la gente que ya tienen lo que necesitan para ascender”, enfatiza DeSouza. “La primera y mayor mentira ha sido desmentida: que esta fachada material es todo lo que hay. Luego debemos despertar a nuestras propias habilidades sobrenaturales. Estas habilidades deben entonces estar unidas a la fe y la creencia. La fe y las habilidades sobrenaturales determinarán entonces todo en la vida y más allá”.

Si bien las declaraciones de DeSouza han provocado todo un revuelo en la comunidad conspirativa, los escépticos dicen que no presenta (al menos en esta entrevista) ninguna evidencia. Sin embargo, ya sea casualidad o no, estaríamos en la cuarta fase del proyecto, que consiste en hacer que la humanidad piense que está a punto de ocurrir una invasión extraterrestre.

Por otro lado, que los cristianos piensen que es el momento de la Segunda Venida. Y por último la implantación de microchips en las personas, que permitirá que fuerzas oscuras sobrenaturales viajen a través de líneas de fibra óptica, coaxiales, eléctricas y telefónicas para penetrar en nuestros cuerpos. Entonces estallará el caos y la gente finalmente aceptará el Nuevo Orden Mundial. Tendremos que esperar para saber si John DeSouza está en lo cierto y comienza la “falsa invasión extraterrestre”.

Original de mundoesotericoparanormal.com

