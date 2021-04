Revuelo causaron el fin de semana recién pasado las declaraciones del director del Centro Chino para el Control de Enfermedades, Gao Fu, sobre la eficacia de las vacuas contra el covid-19 desarrolladas en ese país.

“Los fármacos chinos no tienen tasas de protección muy altas”, dijo el sábado, en una conferencia en Chengdu. Agregó que “ahora se considera oficialmente si deberíamos utilizar vacunas de distintas líneas técnicas para el proceso de inmunización”, dando pie a “considerar los beneficios que pueden traer a la humanidad las vacunas de mRNA (ARN mensajero)”, que utilizan los inmunizantes de Pfizer y Moderna.

Más tarde, luego de que se viralizaran sus dichos, Gao Fu refutó lo que informaban algunos medios de comunicación y usuarios de redes sociales, y descartó que él hubiese “admitido” que las vacunas chinas contra el covid-19 tienen una tasa de protección baja, señalando que “fue un completo malentendido”.

¿Quién es Gao Fu y por qué causaron tanto impacto sus declaraciones? El funcionario está a la cabeza del Centro Chino para el Control de Enfermedades (CDC), que ha sido clave en la detección, prevención y control de enfermedades, principalmente infecciosas, en ese país. Es así como, el 9 de enero de 2020, la entidad identificó al nuevo coronavirus como el causante del brote de casos de neumonía en Wuhan.

Gao Fu es un virólogo de 59 años, oriundo de Ying, en la provincia china de Shanxi. Sus primeros estudios los realizó en ese país, obteniendo primero una Licenciatura en Ciencias en la Universidad Agrícola de Shanxi y luego una maestría en Ciencias en la Universidad Agrícola de Beijing. Continuó su formación en el extranjero, en el área de la investigación de enfermedades infecciosas. Realizó un doctorado en bioquímica en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido; y su investigación postdoctoral tanto en esa universidad, como en la de Calgary, en Canadá, y en la Universidad de Harvard.

De vuelta en su país, se desempeñó como profesor y director del Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias de China (CAS), director del Laboratorio de Microorganismos Patógenos e Inmunología de la CAS y como decano de la Escuela de Medicina Savaid de la Academia de Ciencias de la Universidad de China. También ha sido profesor invitado en la Universidad de Oxford. En 2011 asumió como director adjunto del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, y en 2017 fue nombrado director de esa entidad.

Su área de investigación es la transmisión de los virus entre especies y el mecanismo de infección de microbios patógenos, las políticas de salud pública y la estrategia de salud mundial. Ha publicado más de 490 artículos en revistas como Nature, Science, Cell, Lancet y New England Journal of Medicine. Es miembro de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS), de la Sociedad Estadounidense de Microbiología (ASM), de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS), de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y de la Real Sociedad de Edimburgo (RSE), entre otras. Ha recibido varios reconocimientos internacionales.

Gao Fu realizó importantes aportes en sus investigaciones sobre el mecanismo de transmisión del virus de la gripe aviar H5N1. Pero su labor no ha estado solo en la academia, el laboratorio o la gestión, sino también en la primera línea del combate de enfermedades infecciosas en el mundo. En 2014, por ejemplo, viajó a Sierra Leona, África, para contribuir a la lucha contra el brote de ébola, desde el ámbito de las políticas públicas.

En junio reveló que le aplicaron vacuna experimental contra el covid-19

El Centro Chino para el Control de Enfermedades, gracias al sistema de alerta temprana de enfermedades infecciosas, había logrado controlar distintas epidemias en ese país –como la gripe H5N1 y la gripe H1N1– cuando Gao Fu asumió como su director, en 2017.

A principios de 2019, dijo en una entrevista que tenía una “gran confianza de que un incidente como el SARS nunca más va a ocurrir, debido a nuestro bien construido sistema de vigilancia de enfermedades infecciosas”. “Tenemos la capacidad de bloquear un virus apenas aparece”, afirmó en ese entonces.

Sin embargo, el sistema falló en el comienzo de la pandemia del covid-19, al parecer debido a los intentos de las autoridades locales de Wuhan de acallar lo que ocurría.

Gao Fu se enteró el 30 de diciembre, a través de chats privados, que la Comisión de Salud Wuhan ya había dado dos instructivos, solo para distribución interna, sobre el incremento de casos de una neumonía atípica. Preocupado de que esa información no había sido reportada en el sistema de alerta temprana, entre el 31 de diciembre y el 20 de enero envió tres equipos de expertos para investigar lo que ocurría en Wuhan, los que se toparon con diversas dificultades. El 9 de enero, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades identificó un nuevo coronavirus como el agente causante de ese brote.

Una comentada aparición de Gao Fu durante la pandemia ocurrió en junio de 2020, cuando comentó que le habían aplicado a él mismo una vacuna experimental contra el coronavirus. “Voy a revelar algo clandestino: me han inyectado una de las vacunas (…) Espero que funcione”, dijo en un seminario online. El funcionario no detalló cuándo o cómo recibió la dosis experimental ni aclaró si contaba con la aprobación del gobierno. Tampoco reveló cuál de las vacunas había recibido, pues no quería dar la impresión de “hacer algún tipo de propaganda” para una compañía en particular. Aunque el mes anterior había aparecido un trabajo de varios autores, incluido Gao, sobre una vacuna candidata desarrollada por una filial de la empresa estatal SinoPharm.

El funcionario ha señalado reiteradamente durante la pandemia que aspira a una mayor cooperación entre Estados Unidos y China y ha exhortado a la unidad. “No queremos que China y Estados Unidos estén separados científicamente; tenemos que cooperar”, afirmó.

