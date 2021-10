El actor Alec Baldwin disparó una pistola de utilería que mató a una directora de fotografía e hirió al director durante un rodaje en Nuevo México, en Estados Unidos, informó el jueves la policía local.

Halyna Hutchins, de 42 años, fue herida cuando “un arma de utilería fue disparada por Alec Baldwin, productor y actor”, informó la oficina del sheriff del condado de Santa Fe en un comunicado.

El incidente ocurrió en el Rancho Bonanza Creek, una locación famosa para películas en Estados Unidos, donde también se han grabado “Cowboys & Aliens” y “Longmire”.

“El señor Baldwin fue interrogado por detectives. Él ofreció sus declaraciones y respondió sus preguntas. Vino de forma voluntaria, y dejó el edificio después que terminó el interrogatorio”, informó un portavoz del departamento del sheriff del condado de Santa Fe.

El actor de 63 años fue “visto llorando” por un periodista del diario Santa Fe New Mexican que divulgó una foto suya en la que se le ve impactado al borde de una carretera, que identificaron cerca del departamento del sheriff.

Nadie ha sido arrestado por el caso ni tampoco se han presentado cargos, informó el despacho. En tanto, los investigadores están interrogando a los testigos.

“Todo el elenco y los trabajadores [del filme] están absolutamente devastados por la tragedia de hoy [ayer jueves], y queremos transmitir nuestras más profundas condolencias a la familia de Halyna y a sus seres queridos”, declaró en un comunicado un portavoz de la producción.

