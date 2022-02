Expertos en la materia consideran que los demonios son fuerzas internas en nosotros que actúan en nuestro detrimento. No podemos verlos físicamente, pero podemos sentirlos como fuerzas internas que ni entran ni salen de nosotros, sino que despiertan en nuestro interior. Somos anfitriones de varias fuerzas positivas y negativas, a las que les damos diferentes nombres, como “demonios”, “espíritus” y “ángeles”. En consecuencia, podemos experimentar repentinamente tipos peculiares de sensaciones negativas, como ataques de pánico, o por el contrario, sensaciones positivas como arrebatos de alegría.

Sin embargo, en ciertas ocasiones estos seres sobrenaturales aparecen en nuestra realidad, provocando todo un caos en las vidas de sus víctimas. Incluso en ocasiones han llegado a ser fotografiados, como ha ocurrido en una ciudad de Inglaterra.

El rostro demoníaco

El pub Leopard en Burslem, Stoke-on-Trent, supuestamente poseído por el fantasma de un asesino, se incendió el pasado fin de semana. Los presentes afirmaron que vieron rostros demoníacos en el humo que se elevaba mientras unos 40 bomberos luchaban para sofocar el incendio en la antigua posada abandonada. Según las autoridades, cuatro hombres de 23, 30, 33 y 51 años, fueron arrestados por robar y provocar el incendio.

La conocida médium inglesa Helen Lawson, que afirma haberse encontrado con espíritus aterradores en el pub, cree que los fantasmas no han dejado el edificio y continuarán muy presentes en el lugar, aunque lo derriben.

“Después de eso, mi teléfono no se detuvo porque la gente seguía enviándome fotografías de rostros contorsionados en el humo”, dijo Lawson al periódico británico Daily Star. “Y la gente decía: ‘¿Están siendo liberados los espíritus del Leopard?’ Mi sensación es que los espíritus estaban enfadados porque el edificio se estaba incendiando y aún así elegirán quedarse allí, pase lo que pase y lo que sea que se construya encima, la tierra siempre estará embrujada”.

El histórico pub está poseído por Molly Leigh, conocida como la Bruja de Burslem. Helen afirma haber visto a la hechicera y a un asesino llamado el fantasma de Richard mientras realizaba investigaciones paranormales en el lugar. También cree que un túnel debajo del pub se usó en el pasado como depósito de cadáveres improvisado.

“Personalmente, vería apariciones allí, luces extrañas, sombras oscuras”, continuó explicando Lawson. “Las personas informaron haber sido atacadas, arañadas, tener manos invisibles alrededor de sus gargantas, abrir y cerrar puertas. La gente escuchaba ladrillos, se cayeron vasos de los estantes. Estaba extremadamente embrujado. He estado en cientos de lugares embrujados para hacer investigaciones paranormales y este siempre será el más embrujado en el que he estado o que conoceré. Personalmente me he encontrado con un asesino llamado Richard, un médico y su esposa, muchos niños riéndose y corriendo. Oirás voces todo el tiempo, portazos, voces incorpóreas, era la norma, pero a todos les encantaba por eso”.

El pub es considerado un lugar histórico donde el diseñador Josiah Wedgwood y el ingeniero James Brindley se reunieron para hablar sobre la construcción del Canal de Trent y Mersey en 1765. Por desgracia cerró y posteriormente quedó abandonado, pero siguió siendo uno de los edificios más aterradores del Reino Unido, con sus sucesos fantasmales que aparecen en programas de televisión como Most Haunted.

Además hay que añadir que esta no es la primera vez que alguien ve un rostro sobrenatural en un incendio. En 2018, un bombero estadounidense consiguió lo que parecía ser una de las mejores pruebas paranormales después de fotografiar una casa en llamas. Cuando publicó las imágenes en su página de Facebook, los internautas observaron una extraña sombra envuelta en llamas en una de las ventanas de la casa.

Pero los escépticos creen que este tipo de fotografías muestran pareidolias, la tendencia que tienen los humanos de identificar patrones donde en realidad no los hay, como, por ejemplo, ver caras en todo, desde objetos inanimados hasta manchas en fotografías.

¿Qué opinas sobre el rostro demoníaco en el incendio?

Original de mundoesotericoparanormal.com

