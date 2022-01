El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, advirtió que Rusia “debe elegir entre el camino de la diplomacia o el del conflicto”, luego de su reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Ginebra para reducir las tensiones en Ucrania.

El diálogo con fue “franco y sustancial”, indicó Blinken, y confirmó que Estados Unidos le dará una respuesta a Rusia sobre sus demandas, como había adelantado Lavrov en su conferencia de prensa. No obstante, matizó que se trata de compartir “ideas” por escrito. Además, aclaró que en ese texto también incluirán las demandas de EEUU.

El diplomático estadounidense también advirtió que “Rusia acumuló tropas que pueden atacar a Ucrania desde el norte, el este y el sur” tras sus recientes despliegues, por lo que exigió a Lavrov que demuestre que Moscú no busca invadir el territorio ucraniano.

“Hemos escuchado a funcionarios rusos decir que no tienen intención de invadir Ucrania. De hecho, el Sr. Lavrov me lo ha repetido hoy”, dijo Blinken a los periodistas tras las conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Ginebra. “Si Rusia quiere empezar a convencer al mundo de que no tiene ninguna intención agresiva hacia Ucrania, un buen punto de partida sería la desescalada, la retirada de esas fuerzas de la frontera ucraniana”, dijo.

Blinken consideró contradictorio que Rusia defienda su voluntad de resolver las tensiones en torno a Ucrania a través de la diplomacia, pero que al mismo tiempo siga reforzando su presencia militar en su frontera con Ucrania.

Sobre la posibilidad de una cumbre entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, respondió que se realizaría si es que ambos países la consideran productiva en vista de los futuros progresos.

“No esperábamos que hoy se produjera ningún avance importante, pero creo que ahora estamos en un camino claro en cuanto a la comprensión de las preocupaciones y las posiciones de cada uno”, dijo Blinken en conferencia de prensa.

Rusia viene reclamando la congelación de la expansión de la OTAN hacia el este de Europa.

Blinken reiteró la advertencia de EEUU y señaló que si Rusia elige el del conflicto en torno a Ucrania “habrá graves consecuencias y condena internacional”.

”Estados Unidos y Europa están listos para encontrarse con Rusia en cualquiera de estos dos caminos”, advirtió Blinken tras el encuentro con el ministro de Exteriores ruso, a quien transmitió que Washington y sus aliados europeos “continuarán apoyando a Ucrania”.

/psg