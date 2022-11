Finalmente este viernes 18 de noviembre entrará en plena vigencia el Registro nacional de deudores de alimentos, que afectará directamente y con duras medidas a todos aquellos que debiendo pagar una pensión de forma provisoria o definitiva adeuden tres pagos consecutivos o cinco discontinuos.

Así, se busca que los “papitos corazón” y madres que deben pagar pensión de alimentos por orden de un tribunal y no lo hacen, cumplan obligatoriamente, exponiéndose incluso a no poder vender un bien raíz o sacar pasaporte si no cancela la deuda.

¿Quiénes quedarán en el registro?

De acuerdo a la normativa que entra en vigencia, serán los tribunales de familia los que darán la información que se ingresará al Registro nacional de deudores de alimentos, luego que no se paguen tres pensiones seguidas o cinco discontinuas.

¿Qué medidas se tomará contra los deudores de alimentos?

Los deudores de alimentos que ingresen al registro se arriesgan a una serie de medidas que pueden afectar sus vidas personales como la negación del pasaporte y la licencia de conducir.

Además se arriesgan a:

Retención de la devolución de impuestos.

Retención de parte de los fondos de un crédito bancario que pida la persona deudora por 50 UF o más.

Si el deudor o deudora vende un vehículo o una propiedad, se puede impedir la inscripción del traspaso.

Retención de remuneraciones de gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil.

Inhabilidad para recibir algunos beneficios económicos o bonos del Estado.

Retenciones de remuneraciones para el pago de la deuda.

Pago de la deuda con la indemnización por años de servicio del deudor despedido del trabajo.

¿Cómo se sale del Registro de deudores de alimentos?

Para salir del registro se debe acreditar el pago completo de la pensión adeudada, o adoptar un acuerdo para pagar, que sea “serio y suficiente”, y que además debe ser aprobado por el tribunal de familia correspondiente a través de una resolución firme o ejecutoriada.

¿Qué datos aparecerán en el registro?

Nombre completo de la persona deudora.

Número de cédula de identidad o documento de identificación correspondiente.

Número de hijos afectados.

Monto actualizado de la deuda.

Cantidad de cuotas adeudadas.

Individualización del tribunal que fijó o aprobó la pensión.

Datos de la cuenta para realizar el pago.

/psg