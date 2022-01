El coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, calificó este jueves como una “mala” señal la decisión que ayer notificó el Presidente electo, Gabriel Boric, a los partidos de Chile Vamos de no extender el estado de emergencia en la zona.

En entrevista con Tele 13 Radio, Urquízar comentó que “el estado de emergencia no afecta a las personas que viven en la macrozona sur, a las familias mapuches, no mapuches, las familias que son controladas, son felizmente controladas, porque dicen que está el Estado presente, quienes se ven afectados e intimidados son precisamente quienes hacen narcotráfico, robo de madera, tráfico de armas, robo de municiones o robo de vehículos. Por tanto, lo que ellos hacen, a través de distintas atentados, es pedir que se vaya el estado de emergencia, que el Estado deje de estar en el lugar, lo que no podemos tolerar”.

Consultado por la decisión del Mandatario electo de no prorrogar la medida en la zona, una vez que llegue al Gobierno, el coordinador afirmó que “me parece que es una señal muy mala, no para el Gobierno, si este es un problema de Estado, el Estado tiene un enemigo común que es el nacotráfico, el terrorismo y el crimen organizado y no es una opción del Gobierno de turno poner todas las herramientas del Estado para poder enfrentar eso, sino que es una obligación. Y el estado de emergencia es indispensable, pero no es suficiente, se requiere más y se requieren otras instancias que verdaderamente vayan en conjunto de manera colaborativa” con otras instituciones.

En ese escenario, Urquízar lo instó a que “reconsidere, no por mí, no por el Presidente Piñera, no por la coalición de Chile Vamos, que lo reconsidere y lo analice a fondo con quienes viven en la macrozona sur y que son las familias mapuches y no mapuches”.

“Que hable con las víctimas de la violencia en la macrozona sur, con los alcaldes, qué es lo que piden, ellos no piden que se vayan las Fuerzas Armadas ni Carabineros, al contrario, nos piden más Carabineros, más Fuerzas Armadas, más presencia del Estado, porque son las personas decentes, trabajadoras, honestas, que están siendo afectados y que el estado de emergencia les ha devuelto una cierta tranquilidad, en ciertos lugares”, sostuvo.

Y agregó que el “Presidente Boric cuando señala que no va a continuar el estado de emergencia es una señal absolutamente negativa para esas familias mapuches no mapuches”.

Respecto a los dichos del jefe de la Defensa Nacional de La Araucanía, general del Ejército Luis Cuellar, quien emplazó a los autores de los ataques armados que terminaron con dos personas fallecidas ayer en la macrozona, a “enfrentarse” a las Fuerzas Armadas, Urquízar planteó que “yo conversé personalmente con el general Cuellar y obviamente el sentido de sus declaraciones es dar seguridad a las personas en la macrozona sur y entender que frente a cualquier ataque que sufran Carabineros de Chile o también la Fuerzas Armadas en chile, existe el derecho a la legítima violencia a poder responder frente a los ataques”.

“No nos quedemos en lo que dijo o no dijo el general Cuellar, lo que hay que quedarse es con lo que se hace en los hechos, en los resultados, es en la mayor seguridad y la mayor percepción de seguridad que existe en la macrozona sur”, concluyó.

