Esta mañana, el candidato a senador por la RM y ex ministro de Salud, Jaime Mañalich se refirió en Radio Duna acerca de la situación de la pandemia en el país, Esto, frente al aumento de casos y de positividad que ha registrado en el país las últimas semanas y también sobre el programa de vacunación.

Al respecto, el ex ministro indicó que actualmente estamos como país viviendo una tercera ola de esta pandemia, la cual ya ha afectado a otros países, producto específicamente de la variante Delta.

“Yo señalé mucho antes de que empezara este aumento de casos asociados a la variante Delta, que íbamos a enfrentar una tercera ola, y es lo que estamos viviendo en este momento”, indicó. “Esto es porque el aumento de casos que estamos experimento es mucho mayor que los nuevos casos y que el número de casos activos que hemos tenido en las últimas semanas”.

En este sentido, puntualizó, esta situación ha sucedido ya “en todo el mundo”, puesto que la variante Delta “ha desplazado a todas las otras variantes y ha producido un aumento de casos”.

“Miremos a Israel, Reino Unido, Estados Unidos, todos los países han enfrentado esta tercera ola, que a deferencia de la primera original por la variante china del virus, la segundo por la variante Gamma (brasileña), y ahora esta variante Delta (india), tiene presentación que es un poco diferente, y más esperanzadora, en el sentido que si bien lo primero que vemos, el número de casos que es el que se registra diariamente por exámenes de PCR o antígenos, eso no se esta traduciendo en la proporción que sí hubo con las dos primeras olas, en un número de hospitalizados y fallecidos”.

Esta afectación, agrega, “compromete principalmente a las personas no vacunadas”, y en ese sentido, puntualizó, “de ocho personas que ingresan al hospital siete son no vacunadas y eso refleja que la vacunación genera una protección muy intensa En cuanto a las cifras de los que aún no se han vacunado”.

“Tener 1. 200.000 personas debiéndose haber vacunado no lo han hecho, habla de una porfía pero también de irresponsabilidad con ellos mismos, con el sistema de salud y con otras personas que desesperadamente requieren de ese recurso hospitalarios”, sostuvo.

Por el momento, agrega, a su parecer, las medidas que se están adoptado para incentivar la vacunación son las adecuadas, “en el sentido que las personas que no se han vacunado tienen menos libertades, es la medida adecuada en este momento”. Pensar en la obligatoriedad de esta, agrega, “es un poco contraproducente”, pues “hay medidas que se pueden usar para avanzar más aún de lo que se ha hecho”.

