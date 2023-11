Las capacidades cognitivas del presidente estadounidense, Joe Biden, se están deteriorando rápidamente, lo que supone una amenaza para la seguridad del país. Así lo afirmó a Fox News el domingo el congresista Ronny Jackson, antiguo médico de la Casa Blanca.

«[El deterioro] se está produciendo rápidamente», dijo Jackson en el programa ‘Sunday Morning Futures’.

«Como usted ha dicho, he cuidado de tres presidentes… así que sé de primera mano lo que supone ser comandante en jefe y jefe de Estado. Es un trabajo agotador, tanto mental como físicamente. Este hombre no puede manejar el trabajo. Nos demuestra cada día que no puede hacer el trabajo, y esto no hará sino empeorar», añadió.

A sus más de 80 años (este noviembre cumplió 81), Biden a menudo se ve envuelto en situaciones incómodas y se confunde durante sus discursos públicos, lo que los republicanos utilizan en campaña para cuestionar la capacidad del presidente para gobernar. A su vez, los partidarios de Biden están preocupados por su decreciente popularidad entre los votantes y buscan activamente estrategias para disipar las críticas sobre su edad.

Mientras tanto, los votantes jóvenes lamentan que el presidente esté «fuera de contacto» con todo el mundo, perdiendo el apoyo de la Generación Z, un grupo demográfico crucial para los demócratas, informa Fox News.

Según Ronny Jackson, el estado del presidente es un serio motivo de preocupación. Jackson trabajó como médico en las Administraciones de Bush, Obama y Trump y lleva tiempo expresando su preocupación por la agudeza cognitiva de Biden, llegando a exigirle que se someta a un test cognitivo o se retire de la carrera electoral de 2024.

«Es increíble lo mucho que se ha degradado durante su mandato. No podemos permitirnos que este hombre siga en el cargo lo que queda de legislatura y otros cuatro años después. Ya nos está poniendo en grave peligro», afirmó.

También señaló una serie de cuestiones que le preocupan sobre el rumbo del país, como la crisis en la frontera sur, las tensiones internacionales y la economía.

«[Miren] las guerras en las que nos están metiendo. Cosas que no ocurrirían si estuviera Donald Trump porque nuestros enemigos ya no nos temen. Ya no nos respetan, y nuestros adversarios ya no confían en nosotros, y es porque no tenemos el liderazgo en la Casa Blanca que necesitamos», dijo.

«Es porque este hombre, aunque quisiera, no puede ejercer ese liderazgo. Ya no es apto ni física ni cognitivamente para el cargo y alguien de su círculo íntimo tiene que dar un paso al frente y hacerle ver que tiene que pasar página por la seguridad de este país», subrayó.

