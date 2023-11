En el marco de la ceremonia de graduación de pregrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el decano, José De Gregorio realizó un discurso, para los egresados, donde dedicó un par de minutos para hacer una dura crítica hacia la actual generación gobernante, y sostuvo que “lo tenían todo, y lo perdieron todo”.

“Les voy a contar una historia. La historia de un grupo de jóvenes que lo tuvo todo. Es un grupo que cuando estaba en el colegio salió a protestar y remeció al país. Luego ese mismo grupo en la universidad siguió reclamando, por temas que son de mucha justicia, como el acceso y los costos de la educación superior, y volvió a remecer al país. Entraron a la política, al Parlamento, y lideraron una protesta social inédita en Chile”, dijo De Gregorio.

El también exministro de Minería, Economía y Energía del gobierno de Ricardo Lagos, se explayó diciendo que “consiguieron un acuerdo para cambiar la Constitución, y lo tuvieron todo. Llegaron al gobierno, lideraron el grupo que escribía la Constitución, lo tenían todo, y lo perdieron todo. Incluso la nueva Constitución la terminaron escribiendo sus mayores adversarios. Terminaron haciendo un gobierno con bases similares a los que tanto criticaron, y pareciera que prefieren mantener la Constitución que tanto demonizaron”.

El economista y también expresidente del Banco Central, reflexionó sobre los motivos que habrían llevado a la generación a “perderlo todo”.

“El final no está escrito. La redención es posible, es probable y es deseable. Tienen mucho por delante. Sin embargo, este es un caso muy cercano y que nos sirve para preguntarnos qué le pasó a este grupo. Creo que es precisamente los que les mencioné antes. Ese sentido de superioridad intelectual y moral, que nos lleva a desconocer las complejidades de la realidad. A no aceptar que otros también pueden tener la razón. A no reconocer nuestras limitaciones y nuestra ignorancia. A creer que con un par de ideas resumibles en slogan, probablemente atractivos en una asamblea, podemos resolver los problemas del país. Faltó reflexión. Faltó cuestionarse con severidad, hasta el cansancio. Escuchar al que piensa distinto, y tratar de entender su lógica antes de descalificar”, puntualizó.

Antes de su dura crítica el decano les dijo a los recién graduados y nuevos profesionales, que “son un grupo privilegiado por sus estudios y por los tiempos qué les toca vivir. Pero cuidado con creerse insuperables e indestructibles pues es ese es el mejor al camino al fracaso”.

Y luego les dijo que “es difícil pensar en darles consejos para el futuro, pero al menos me gustaría destacar dos. En primer lugar, sus acciones siempre deben estar guiadas por la honestidad y los más altos valores éticos. Estarán enfrentados a muchas situaciones complejas donde estos principios deben primar. Nunca aflojen, siempre confíen en ustedes y esos principios éticos que deberán guiarlos y acompañarlos en su vida futura. En segundo lugar, les quiero recordar que en cualquier actividad que emprendan, el esfuerzo, la disciplina y responsabilidad son las claves del éxito”.

Su discurso generó una serie de reacciones en la red social X, donde se divulgó el extracto de su discurso, donde hace alusión a la generación que llegó al poder en marzo de 2022.

