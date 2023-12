A pocos días del plebiscito del próximo 17 de diciembre, la última encuesta Pulso Ciudadano reveló que un 39,6% de los consultados votaría En contra, mientras que un 26,7% A favor.

En comparación a la encuesta anterior, la opción En contra bajó 4,0 puntos (pasando de 43,6% a 39,6%), mientras que la opción A favor subió 4,5 puntos (pasando de 22,2% a 26,7%).

Con una muestra de 1.607 entrevistas, esta medición fue realizada entre el 27 y 30 de noviembre 2023, a través de un panel online representativo a nivel nacional.

Otras cifras

En el sondeo, un 47,1% de los consultados dijo percibir que la opción en contra ganará en el plebiscito. Un 24,2% tiene la percepción que ganará la opción a favor y un 28,7% no sabe.

Asimismo, un 62,9% declara que tiene “muy decidido/decido” su voto, un 13,8% afirma que está “medianamente decidido” y un 23,3% dice que está “nada/poco” decidido con su voto.

Por otra parte, un 77,9% señala que está “muy seguro/seguro” que irá a votar al, mientras que un 8,9% está “muy seguro/seguro” que no irá a votar. El 13,2% no está seguro si irá o no.

Mira el informe completo

