La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, salió este miércoles al paso a la carta de un grupo de mujeres encabezada por la ex Presidenta Michelle Bachelet, donde acusan que el nuevo texto constitucional pone en riesgo la ley de aborto y aluden a que el ‘que se jodan’ usado en la franja del A Favor alude a las mujeres.

«No nos debería sorprender que el sector que históricamente le ha dado la espalda a las mujeres hoy nos mande a decir en televisión abierta ‘que se jodan’ (…) La respuesta despectiva de ‘que se jodan’ no solo es una bofetada a estas miles de mujeres, sino también una revelación de la insensibilidad hacia la realidad de violencia sexual de las niñas», señala la misiva liderada por la ex Mandataria.

Al respecto, Matthei comentó que «es una desfachatez y me duele que una ex Presidenta de la República caiga en este tipo de mentiras. Que alguien vaya a decir que el ‘que se jodan’ se hace hacia las mujeres, perdón pero es una mentira y es un abuso tan grande de la verdad. Lo único que le digo es que me duele, porque los Presidentes y los ex Presidentes también debieran tener un comportamiento que básicamente sea leal con el pueblo».

En relación a la importancia del tema mujeres en la campaña del Plebiscito, la jefa comunal recalcó que «para todas las mujeres es muy importante, estemos o no estemos en edad de tener niños, es de verdad muy importante decir el ‘Estado nos puede obligar a algo en contra de nuestra voluntad o no’. Para mí por lo menos, es absolutamente inaceptable que el Estado te quiera olvidar a tener un hijo que ha sido producto de una violación, no se puede, y en esto estamos todos de acuerdo».

«Por lo tanto, lo que a nosotros nos duele es que se esté mintiendo de que el proyecto efectivamente pondría en riesgo esto, porque no lo pone», recalcó.

Con ello, Matthei recordó «yo en un momento fui muy clara, dije que ‘si esto seguía así, yo lo iba a votar En Contra y lo dije públicamente y ahora cuando digo que voy a votar A Favor. es porque estoy total y absolutamente convencida que es fake news, porque hay algunos que hablan y hablan de .as fake news y mienten y mienten y siguen mintiendo».

«La verdad es que el aborto en tres causales no está en peligro y además hay muchos otros derechos que se instalan por primera vez en un proyecto de Constitución que es, por ejemplo, el derecho tan elemental de que si hacemos el mismo trabajo mujeres que hombres nos paguen lo mismo y si hay alguien que está enfermoso nos ayuden en el cuidado», resaltó la jefa comunal.

Hoy, Matthei, junto a otras mujeres por el A Favor, enviaron una carta a El Mercurio, respondiendo a la otra misiva y asegurando que el texto constitucional «no pondrá en riesgo» la actual ley de aborto. A la vez que destacaron otros aspectos «centrales» para la vida de las mujeres que están contenidos en la propuesta.

