La Comisión de Constitución del Senado revisó el proyecto que modifica la Carta Fundamental para regular el funcionamiento de los establecimientos de comercio y de servicios que atienden directamente al público, el 17 de diciembre, día del Plebiscito constitucional.

En concreto, lo que apunta esta iniciativa es incluir un articulo transitorio que permita el funcionamiento del comercio en ese día de elecciones.

Lo anterior, considerando que es el último fin de semana antes de Navidad, fecha clave para el comercio.

La senadora y presidenta de la instancia, Luz Ebensperger (UDI) afirmó que el proyecto se votará mañana en la sesión, debido a que en esta oportunidad no se contó con la presencia de representantes de trabajadores.

Además de los senadores miembros de esa comisión como, Luciano Cruz-Coke (Evopoli), Alfonso De Urresti (PS), Rodrigo Galilea (RN), Francisco Huenchumilla (DC), también estuvo presente la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, José Pakomio (presidente de la Cámara Nacional de Comercio), y Héctor Sandoval (presidente de Conapyme).

El debate

El debate estuvo marcado por la postura de los representantes del comercio que abogan por poder operar durante ese día -dando la excepción con el articulo transitorio, y entre quienes manifestaron la dificultad de aplicarlo a menos de una semana de la fecha. Sobre esto último, Jara sostuvo que «nuestra opinión es que para nosotros el empleo y el comercio es importante, pero también es importante la participación política de los trabajadores, y es una mala señal que a tan pocos días de un Plebiscito -que se supone que va a definir el futuro del país- se esté cambiando la legislación, además de que se les obliga a ir a votar».

«Hay una contradicción ahí, una contradicción no menor, y es la señal política que se da. Si uno igual siempre puede decir, la gente se puede arrancar un rato, puede ejercer su derecho o las dos horas, pero se da una señal contradictoria, y eso es una realidad», complementó.

Asimismo, la secretaria de Estado enfatizó en que «aquí lo que cierra no es el comercio, aquí lo que cierra son los malls, y como lo señaló el representante de la Conapyme, en los malls hay grandes empleadores y pequeños empleadores, y afuera de los malls también hay grandes empleadores y pequeños empleadores, que van a abrir ese día». En ese sentido, insistió que «las grandes tiendas van a abrir ese día, las que no estén en malls, los supermercados, las pymes, todo eso, no es el comercio el que cierra, son los malls.Entonces yo creo que como el año tiene 365 días, y la elección es un día, entiendo también que justo puede coincidir con que alguna persona reciba su remuneración ese día y pueda justo ese día comprar. Hay varios días más en que se podría hacer».

Por su parte, el presidente de la CNC, José Pakomio, comentó que esta medida «no es algo liviano, ni es un argumento político, sino que estamos ante un impacto triple».

En esa línea, dijo que se verán afectados «consumidores que se ven imposibilitados de ejercer su libertad y comprar dónde y cuándo mejor les parezca, trabajadores que percibirán menores remuneraciones y, en consecuencia, tendremos una reducción sustantiva en una economía ya de por sí afectada». «Este cierre obligado de los centros comerciales afecta al comercio en su conjunto, sector que viene experimentando un prolongado periodo de bajas en sus ventas (del 10%, de acuerdo a la CNC)», complementó.

Pakomio, fundamentó que «aquí no se está afectando el derecho de cada trabajador a ejercer su derecho a voto, porque la ley es clara en consagrar las obligaciones de los empleadores en este término». «Se habla de que dos horas son insuficientes, pero la propia Dirección del Trabajo ha sido clara en establecer que este es un mínimo legal, por lo que el llamado a los empleadores debe ser a respetarlo y consensuar con sus trabajadores», añadió.

Con todo, el presidente de la CNC aseguró que se puede compatibilizar la participación en la vida política y en la vida laboral, «y así se ha venido haciendo por años en otros rubros» Y cuestionó: «¿por qué no en el comercio? ¿Por qué somos nosotros los malvados? ¿Por qué se sigue considerando como una actividad frívola y carente de valor, cuando somos el principal empleador del país?».

