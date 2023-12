A tres días del plebiscito, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, fue clara en su llamado, muy especialmente a las mujeres, para que voten ‘A favor’. «Si usted es mujer, vote muy tranquila de que este proyecto de Constitución de verdad nos protege y nos da muchas más garantías que la Constitución que hoy día nos rige».

La afirmación la hizo durante su participación en la más reciente edición del podcast de El Líbero «Iris Boeninger y la Constitución».

Matthei también se dirigió a aquellos que erróneamente creen que si para el proyecto anterior votaron Rechazo -cuando se trataba de un texto redactado por la Convención mayoritariamente de izquierda-, en esta oportunidad deben votar ‘En contra’. «Las personas que votamos Rechazo en el último proceso ahora debiéramos votar ‘A favor’», aclaró.

«Cerremos esto (el proceso constituyente). Esto (el actual proyecto constitucional) nos va a permitir crecer mejor, tener más herramientas para luchar contra la delincuencia y contra el narcotráfico y, además, a las mujeres nos da muchos más derechos. Así que vaya y vote ‘A Favor’ con toda confianza este domingo», insistió.

«Bachelet claramente no ha leído el proyecto de Constitución»

La alcaldesa de Providencia, y eventual carta presidencial de Chile Vamos, fue enfática en aseverar que son falsos los dichos de la ex Presidenta Michelle Bachelet que, en un video difundido por el PS el viernes, aseguró que la propuesta «perjudica» a las mujeres.

«A mí me ha dolido muchísimo lo de la ex Presidenta, porque prácticamente todo lo que dice ahí es falso, todo. Una ex Presidenta no puede engañar de esta manera, en forma tan brutal», cuestionó.

Matthei lamentó que Bachelet «se haya prestado o que la hayan inducido». «Bachelet claramente no ha leído el proyecto de Constitución porque no creo que pudiera decir tanta falsedad si lo hibiese leído, espero», dijo.

Para la alcaldesa, las afirmaciones de la ex Mandataria le hacen daño al país, a la convivencia democrática y a la confianza que pudiera tener la ciudadanía. Y agregó: «Me da rabia, me da pena y me da preocupación por Chile, porque uno no puede hacer política sobre la base de la mentira».

Matthei: «No estaría dispuesta a votar un proyecto que pusiera en peligro el aborto en tres causales»

De acuerdo con lo dicho por Bachelet, el proyecto de Constitución pone en peligro el aborto en tres causales. «Los que lo escribieron, lo saben», asegura la ex Presidenta en el video.

«No estaría dispuesta a votar un proyecto de Constitución que pusiera en peligro el aborto en tres causales», respondió Matthei.

«La única forma que hay de derogar las tres causales es que en algún minuto pudiese haber, que espero que nunca la haya, una mayoría entre los legisladores y que ellos la puedan echar abajo. Así que también usted tiene que ver cuando va a votar por diputados y senadores, qué es lo que opinan en esta materia. Pero eso es igual en esta Constitución que nos rige hoy día», planteó.

Matthei insistió en que son múltiples los derechos de las mujeres que están contenidos en el proyecto que será plesbicitado este domingo y que no están incluidos en el texto constitucional vigente.

«Este proyecto de Constitución obliga a que si una mujer y un hombre hacen el mismo trabajo, tienen que recibir el mismo sueldo. Exige también la sala cuna universal», detalló.

«Son muchas las cosas que significan un obstáculo para que la mujer pueda hacer una vida plena. Lo que mandata este proyecto de Constitución es que el Estado tiene que activamente remover esos obstáculos», explicó Matthei.

Original de El Líbero

/psg