Este miércoles la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó por unanimidad un primer paquete de indicaciones para reformular la ley antiterrorista, que que data desde 1984 en el país.

“El día de hoy hemos avanzado con aproximadamente un 30% de la ley antiterrorista. Esto es un hecho histórico en la Comisión de Seguridad del Senado, con unanimidad y también con acuerdo con el Ejecutivo”, destacó el presidente de esa instancia, Felipe Kast (Evópoli).

El senador Iván Flores (DC), también integrante de la comisión, explicó a La Tercera que lo aprobado durante la sesión es “un esfuerzo conjunto que hemos hecho cada uno de los cinco miembros de la Comisión de Seguridad del Senado y el Ministerio del Interior, representando al gobierno, por reunir y fusionar cuatro proyectos, tres de origen parlamentario -el mío, de Paulina Vodanovic, Manuel José Ossandón y Felipe Kast- y el del Ejecutivo”.

“Apuntaban al mismo objetivo, pero tenían maneras distintas de apearse: uno modificaba la actual ley, otros creaban una ley nueva”, precisó.

La principal diferencia entre la propuesta original del gobierno y de los senadores se daba respecto a la figura de “terrorismo individual”. En agosto, cuando ingresaron la reforma a la normativa, desde La Moneda explicaban que “además del delito de formar parte de una Asociación Terrorista, esta nueva regulación crea una figura de terrorismo individual, vinculado a la AT. De tal manera, sanciona como delito terrorista la comisión de cualquiera de los delitos señalados en el apartado anterior, cuando se hubiere cometido por quien, sin formar parte de una AT, actúa en concordancia con o adscribiendo a los fines de esta”.

En concreto, el senador Flores describió que lo que acordaron en la comisión fue, primero, “sancionar a través de una modificación del Código Penal a quienes toman parte en una acción terrorista y definir a la organización terrorista”.

“(El proyecto) Define también el catálogo de los delitos, de los actos graves. Luego se crea un tipo penal especial de delito terrorista individual, cosa que no se había tratado anteriormente, sino que se habían tratado las organizaciones terroristas, pero no el delito terrorista individual. Luego, hay un segundo tipo penal del delito terrorista individual o una banda que no revista las características de asociaciones ilícitas como tal”, agregó.

Asimismo, dijo el DC, “se trabajó un segundo catálogo de delitos graves y, posteriormente, también se penaliza a quienes participen de la recolección de fondos o financien una organización terrorista”.

Desde las propuestas de los senadores, en tanto, se aprobó fijar una pena adicional por el solo hecho de ser parte de una asociación terrorista. El senador Kast planteó que “lo que hacemos es que basta con una persona pertenezca a una organización terrorista para que eso, en sí mismo, sea un delito”.

“Esto es fundamental, porque cualquier persona que cometa un incendio, va a tener una pena por incendio, pero además va a tener una segunda condena por el hecho de pertenecer a una organización terrorista. Y esto creo que es un avance fundamental en nuestra lucha contra el crimen organizado y particularmente contra aquellos que lucran del terrorismo”, afirmó.

La aprobación de este primer paquete de indicaciones fue valorado por todos los miembros de la instancia y por el gobierno, representados este miércoles por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En la próxima sesión se someterá a votación un segundo paquete, con dos o tres asuntos que aún deben zanjar. “Tenemos una buena y contundente propuesta que hacerle al Congreso Nacional para poder tener rápidamente una ley antiterrorista (…) Además, alineado con los más altos estándares de los países más democráticos del mundo”, aseguró el senador Flores.

/psg