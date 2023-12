El Presidente Gabriel Boric nombró a Francisco Vidal como el nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Según detalló el gobierno, el exministro y reciente vocero del En Contra, cuenta con “una amplia experiencia en el mundo público, académico y en los medios de comunicación como panelista y columnista de diversos espacios”.

“A lo largo de su trayectoria, Vidal también ejerció como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y fue miembro del directorio de BancoEstado; miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional que nombró la expresidenta Michelle Bachelet, y director ejecutivo en la Fundación Chile 21″, precisan.

Francisco Vidal (PPD) asumirá su nuevo cargo a partir de hoy jueves 21 de diciembre, en reemplazo de la periodista Andrea Fresard Lemmermann, quien desde abril de 2022 hasta la fecha estuvo a la cabeza del directorio del canal público.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Sin embargo esta designación no cayó para nada bien en la oposición, quienes aseguraron que este cargo fue dado por la labor del militante del PPD durante el plebiscito de este fin de semana.

Diputados de Renovación Nacional y del Partido Republicano alzaron la voz en contra del Gobierno luego de esta elección. Eduardo Durán, integrante de la comisión de Cultura y miembro de RN afirmó que Francisco Vidal “está recibiendo un premio por haber sido el mejor vocero de la opción En Contra en el plebiscito. Defendió muy bien los argumentos que el gobierno no podía plantear por su rol prescindente en la elección”.

“Lo único que podemos pedir es que entienda que TVN no puede ser el megáfono del gobierno y que debe ser imparcial y transversal en la formulación de contenidos”, agregó el diputado en su queja.

Alguien que también se sumó a los reclamos fue, Sofía Cid, del mismo partido y que coincidió en que “el nombramiento (…) en TVN es un premio que le da el gobierno por haber sido el vocero del En Contra, demostrando abiertamente dónde están las prioridades de quienes están en La Moneda”.

Por parte del Partido Republicano, el parlamentario Agustín Romero emplazó directamente al mandatario. “Presidente, ¿no era que en su gobierno no iba a haber espacio para los pitutos. Nuevamente vemos que usted se da otra voltereta y le miente a los chilenos”, aseguró.

Además agregó que “Francisco Vidal no puede ser experto en todo, no puede ser que usted premie a personas dándole cargos sin tener los méritos para ello. No puede ser, Presidente, que usted siga mintiendo a Chile”.

LA RESPUESTA DE VIDAL

El flamante nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional, Francisco Vidal, respondió a quienes cuestionaron su designación. Descartó de plano que fuera un “premio” por su rol en la campaña del “En Contra”.

Consultado sobre el tema, en un punto de prensa junto a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, el emblemático rostro de la Concertación aseguró que su arribo al “canal de todos” estaba amarrado desde noviembre.

“La ministra Vallejo me llamó a fines de noviembre y quedamos de acuerdo. Yo le dije, mire, estoy tratando de ayudar a que ganemos el 17 de diciembre. Y se entendió. Y por eso a partir del 18 vimos los últimos detalles”, aseguró.

“Así que para esos muchachos de derecha que creen que es premio, se equivocan. Dije que sí antes de saber si ganábamos o perdíamos el domingo. Aquí el problema es cómo avanzas en tus ideas. Así que buenas noches a esos parlamentarios de derecha”, descargó.

/GAP